Британская королевская семья очень редко нарушала традиции, которые устанавливались десятилетиями. Тем не менее, в прошлом году принцесса Беатрис нарушила рождественское правило семьи. Какое именно – читайте в материале.

На каждое Рождество члены королевской семьи собирались для совместного проведения праздника и службы в церкви. Но в Норфолк приглашали только тех, кто был официальным членом монаршей семьи. Те, кто имели отношения с монархами – должны были подождать принятия в семью. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Принц Гарри в то же время впервые нарушил это правило: в 2017 году он пригласил на празднование Меган Маркл, хотя она тогда была только его невестой. Так же сделала в прошлом году принцесса Беатрис. Она пригласила на рождественскую службу своего возлюбленного – Эдоардо Мапелло Моцци. Заметим, что пара сыграла свадьбу только в этом году летом.

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Ранее эту традицию не нарушали. В частности, нынешнюю жену принца Уильяма, Кейт Миддлтон, не пригласили на рождественскую службу в 2010 году после их помолвки.

Монархия в значительной степени основывается на прецедентах и ​​традициях, но она также создает свои собственные,

– говорил ранее королевский эксперт Ричард Фитцуильямс.

Принцесса Беатрис с мужем также получили в подарок от Меган Маркл и принца Гарри их дом, на который потратили более 3 миллионов долларов. Впрочем, супруги прожили там несколько дней, а затем выехали. Сейчас принцесса Беатрис и Эдоардо живут в Кенсингтонском замке, где находились и раньше.