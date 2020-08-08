Итальянский исполнитель Альфонсо Оливер презентовал видеоклип на песню Signorina. Это – его совместная работа с украинской певицей Дарьей Бурнос.

Съемки клипа проходили в Украине, во Львове. Об этом Альфонсо Оливер рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Ранее Итальянский певец снял клип во Львове и спел на украинском: видео

В клипе итальянец просит украинскую девушку провести с ним час. Но она отказывается, распевая: "Я украинка, серьезная я девушка. Я заслуживаю настоящие чувства".

Оливер пояснил: многие итальянцы считают, что славянки – самые красивые, но в то же время легче поддаются соблазну. Песня Signorina написана, чтобы развеять это заблуждение.

Смотрите видеоклип Альфонсо Оливера и Дарьи Бурнос на песню Signorina:

"Прожив несколько лет в Украине, я убедился, что украинки – красивые, сильные духом и гордые, в хорошем смысле этого слова", – отметил певец.

Украинские слова песни написала певица Дарья Бурнос, с которой итальянец поет в дуэте. По словам исполнителя, ей прекрасно удалось передать его месседж, представить дух настоящей украинки.

О работе над клипом

Сначала Альфонсо мечтал снять видеоклип на песню Signorina на набережной Неаполя. Однако закрытые границы и пандемия коронавируса в очередной раз радикально изменили его намерения.

"И все же нам удалось воплотить идею песни в видео. Не перестаешь восхищаться креативностью нашего режиссера Алекса Сторожука, и профессионализмом студии видеопродакшн SFrames", – прокомментировал исполнитель.

И добавил, что особой "искры" работе добавила хореографическая команда из Львова – Best entertainment team.

Справка. Песня Signorina входит в альбом Альфонсо Оливера "Гордый итальянец" (Un italiano fiero), который можно послушать на всех музыкальных платформах.

О планах на будущее

Итальянец также рассказал о своих ближайших планах. "К сожалению, концертов сейчас не планирую. Наблюдаю за ситуацией в мире и предпочитаю, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Творчество развивается, муза мне не изменяет (смеется – 24 канал)", – заверил он.

Работа над новым видеоклипом певца стартует уже осенью 2020 года. "О ней позже расскажу, все по очереди, нужно же держать интригу", – отметил Альфонсо Оливер.