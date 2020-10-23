Актриса Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану в 4 сезоне "Короны", дала новое интервью. В разговоре с журналистами она прокомментировала свою роль и призналась, что на самом деле у Леди Ди и Меган Маркл есть много общего.

Откровенное интервью вышло в новом выпуске журнала Town and Country. Эмма Коррин решила обратить внимание на свою героиню в сериале "Корона" – принцессу Диану. По словам актрисы, Леди Ди просто хотела стать частичкой королевской семьи и не думала, что журналисты будут устраивать настоящие охоты за новыми кадрами с ней.

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В этой истории прослеживаются и параллели с герцогиней Сассекской Меган Маркл, которая даже после сложения королевских обязанностей находится под прицелом камер папарацци.

Иногда хочется поколебать эти таблоиды и сказать: "Вы не видите, что история повторяется?" Холодность, традиции и ожидание чего-то от действий... я не думаю, что принцесса Диана хотела этого,

– рассказала Эмма Коррин.

Что известно о борьбе принца Гарри и Меган с прессой

В начале октября 2019 года, когда герцоги Сассекские еще исполняли королевские обязанности, принц Гарри подал судебный иск против таблоидов The Sun и Daily Mirror. В заявлении он подчеркнул, что журналисты переходят границу и нарушают законы в стремлении получить эксклюзивы. Так, ранее пресса прослушивала телефон принца Гарри и травила его жену Меган Маркл. И последнее больше всего возмущало внука Елизаветы II.

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"Наступает момент, когда единственное, что нужно сделать – это противостоять этому поведению, которое медленно уничтожает людей и разрушает их жизни. Проще говоря, это издевательства, которые пугают и заставляют молчать. Мы все знаем, что это неприемлемо на любом уровне. Мы не будем и не можем верить, что в мире за это не несут никакой ответственности", – отметил принц Гарри, передает People.

Герцог Сассекский неоднократно говорил, что трагическая смерть его мамы в 1997 году повлияла на всю его жизнь. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе, когда пыталась избежать преследований наглых папарацци. После этого главная задача принца Гарри – уберечь свою жену Меган Маркл от подобного.

Самый большой мой страх-это повторение истории. Я видел, что случается, когда к кому-то, кого я очень люблю, относятся не как к реальному человеку. Я потерял свою мать и сейчас наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех самых сил,

– добавил Гарри.

Сейчас герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей и не будут претендовать на трон. Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Лос-Анджелес, где активно сотрудничают с кинопроизводителями и продолжают вести благотворительные проекты. Пара воспитывает единственного сына Арчи Гаррисона, который растет, не зная, что такое чрезмерное внимание прессы.