Молодая украинская певица OPIYA презентовала яркую музыкальную композицию "Падаю", в сюжете которой история, которая захватывает с первых аккордов.

Над созданием этого хита OPIYA работала в течение двух месяцев. За это время юная артистка сумела не только записать и подготовить трек к релизу, но и запланировать съемки лирик-видео. Премьера трека проходила на официальном ютуб-канале певицы.

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Я всегда волнуюсь перед релизом трека. Надеюсь, что мои поклонники почувствуют в нем что-то свое. Свое – это те эмоции, что запечатлелись в памяти от счастливых моментов, которые хочется пережить снова,

- призналась OPIYA.

Новая песня имеет два названия. По официальной версии – "Падаю", другая – "Без тебя". OPIYA отметила, что ей больше нравилось первое название, поэтому и оставила его.



Певица OPIYA / Фото Пресс-служба

"Прочитав текст, я удивлялась. Автор песни будто передал мои мысли, только другими словами. Редко можно встретить людей, которые с тобой на "одной волне". Уверена, что такое сотрудничество заинтересует слушателей. Хочется рассказать эту историю по-особенному", - поделилась исполнительница.

OPIYA - "Падаю": слушайте песню онлайн