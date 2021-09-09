Люди часто тратят много времени и ресурсов, чтобы выглядеть красиво и ухоженно. Однако, необходимо помнить, что самыми красивыми, прежде всего, являются чистая душа, светлый ум и доброе сердце. Пусть ваша красота цветет изнутри и дарит утешение вам и вашему окружению!

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К слову, инициативу празднования дня красоты выдвинули члены Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO, который является наиболее авторитетной организацией в мире косметологии.

Великолепные картинки-поздравления с Международным днем красоты-2021

З Днем краси-2021 картинки привітання
С Днем красоты-2021: картинки-поздравления

Міжнародний день краси 2021 привітання картинки
Международный день красоты-2021: поздравления и картинки

Міжнародний день краси 9 вересня картинки
Международный день красоты празднуют 9 сентября

Привітання з Міжнародним днем краси 2021
Поздравления с Международным днем красоты-2021

Привітання з Міжнародним днем краси 2021
Поздравления с Международным днем красоты-2021

Міжнародний день краси 2021 листівки привітання
Международный день красоты-2021: открытки и поздравления

Вітаю з Міжнародним днем краси 2021
Поздравляю с Международным днем красоты-2021