Популярная украинская певица Ирина Федишин днях прогулялась по улочкам культурной столицы Украины. Вместе с семьей звезда побывала во Львове, где сделала несколько ярких кадров.

Ирина Федишин принадлежит к тем знаменитостям, которые любят делиться с поклонниками многими моментами из творческой и личной жизни. Летом она продолжает путешествовать и изучать родной край вместе с мужем и сыновьями. На днях артистку можно было встретить на улицах Львова. Она решила воспользоваться случаем и в теплый солнечный день устроила прогулку, а фото и видео опубликовала на личной странице в Инстаграме.

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Образ Ирины Федишин

Знаменитость предстала перед публикой в белых облегающих штанах и ярко-розовой футболке с надписью "Хочу на Мальдивы". Именно такой принт у ее новой коллекции фирменных футболок. Ирина соединила look с белыми кедами. Длинные белокурые волосы она уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на губах.

На лице исполнительницы, как всегда, сияет улыбка. Она никогда не теряет позитива и дарит поклонникам только приятели эмоции. Федишин наслаждается каждым днем и с удовольствием проводит лето. Звезда не оставляет в своей жизни места для тоски и в этом может быть примером для многих людей.

Летний Львов. Сегодня без дождя. А улицу, видимо, узнает не каждый,

– написала в публикации Ирина.

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