Известная певица из Львова Ирина Федишин собирает концертные залы по всей стране и часто ездит в Киев ради телесъемок. Звезда рассказала, почему за годы музыкальной карьеры так и не решилась переехать из родного города в столицу.

33-летняя артистка Ирина Федишин стала гостьей утреннего шоу на канале "Украина". Вместе с ведущей они приготовили курицу с рисом и овощами и десерт с чесноком. Однако звезда поделилась не только своими рецептами, но и рассказала о личном. Видео интервью появилось в инстаграм-профиле программы "Утро с Украиной".

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Ирина Федишин ответила на один из самых популярных вопросов и призналась, почему вместе с мужем и детьми не переезжает в Киев из Львова. В столице исполнительница появляется регулярно представляет новые песни на радио и становится звездой программ на телевидении. Ради этих эфиров и съемок она готова преодолевать более 500 километров несколько раз в неделю, однако уехать из Львова пока не готова.

Я понимаю, что надо переезжать, но я немного семейная. Люблю этот Львов и все. Это спокойствие меня вдохновляет и мне немного трудно решиться переехать в Киев,

– поделилась Ирина Федишин.

Заметим, что семья певицы живет на Львовщине. Свою маму Лесю Ирина Федишин называет лучшей подругой и советчицей, а вот со знаменитыми коллегами тесной дружбы у артистки не возникло: "знаем все, встречаемся, общаемся и не более того".