В центре Киева заложили звезду, принадлежит известной украинской певице Ирине Билык. Торжественное открытие состоялось на Площади Звезд у торгового центра Gulliver.

Как сообщается на странице ТРЦ в Инстаграме, именная звезда Ирины Билык стала юбилейной на площади. Уже 50 деятелей спорта, шоу-бизнеса, искусства имеют памятник в центре столицы.

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Торжественное мероприятие должно было состояться еще в апреле – в честь пятидесятилетия исполнительницы. Однако из-за карантина организаторы перенесли открытие звезды.

Певица на церемонию закладки памятного знака надела ярко зеленый костюм и сапоги на высоких каблуках. Поскольку событие происходило в условиях карантина, звезда дополнила образ маской с золотой вышивкой и перчатками.



Ирина Билык на церемонии открытия личной звезды / Фото инстаграм-страница TРЦ Gulliver

У торгового центра собралось много фанатов исполнительницы. Поддержать певицу пришли ее звездные друзья. В частности, композитор Юрий Рыбчинский, певицы Асия Ахат и Алина Гросу, шоумен и бывший муж Билык Дмитрий Коляденко.

Сама Ирина Билык поблагодарила всех за эту награду. И отметила, что самая дорогая награда для нее – это любовь поклонников.



Площадь Звезд в Киеве / Фото инстаграм-страницаТРЦ Gulliver

Открытие звезды Ирины Билык в центре Киева: видео