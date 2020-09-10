Ирина Билык получила именную звезду в центре Киева: яркие фото и видео
В центре Киева заложили звезду, принадлежит известной украинской певице Ирине Билык. Торжественное открытие состоялось на Площади Звезд у торгового центра Gulliver.
Как сообщается на странице ТРЦ в Инстаграме, именная звезда Ирины Билык стала юбилейной на площади. Уже 50 деятелей спорта, шоу-бизнеса, искусства имеют памятник в центре столицы.
Читайте также 21-летний сын Ирины Билык помолвлен уже три года: детали неординарного предложения
Торжественное мероприятие должно было состояться еще в апреле – в честь пятидесятилетия исполнительницы. Однако из-за карантина организаторы перенесли открытие звезды.
Певица на церемонию закладки памятного знака надела ярко зеленый костюм и сапоги на высоких каблуках. Поскольку событие происходило в условиях карантина, звезда дополнила образ маской с золотой вышивкой и перчатками.
Ирина Билык на церемонии открытия личной звезды / Фото инстаграм-страница TРЦ Gulliver
У торгового центра собралось много фанатов исполнительницы. Поддержать певицу пришли ее звездные друзья. В частности, композитор Юрий Рыбчинский, певицы Асия Ахат и Алина Гросу, шоумен и бывший муж Билык Дмитрий Коляденко.
Сама Ирина Билык поблагодарила всех за эту награду. И отметила, что самая дорогая награда для нее – это любовь поклонников.
Площадь Звезд в Киеве / Фото инстаграм-страницаТРЦ Gulliver
Открытие звезды Ирины Билык в центре Киева: видео