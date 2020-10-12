Совсем недавно Виктор Винник и группа "МЕРІ" презентовали новую песню "Чорні очі", которая сразу захватила поклонников! Прекрасно дополнило композицию лирик-видео, в котором исполнитель предстал в неожиданном образе. Солист решил рассказать LifeStyle 24 о создании композиции и творчестве группы в целом.

В новом интервью 24 каналу Виктор Винник рассказал о том, что натолкнуло его на создание такой особой композиции, как возник образ романтического бродяги, когда можно будет послушать любимые хиты вживую, а также какие же глаза пришлись ему больше по душе: черные или синие ?

Обратите внимание Виктор Винник и "МЕРІ" презентовали новую песню "Чорні очі": яркое видео

Песня "Чорні очі" стала приятной неожиданностью от Виктора Винника и группы "МЕРІ", ведь она, безусловно, станет настоящим спасением от осенней депрессии! В музыке песни объединились украинские фольклорные элементы и балканские мотивы. Как возник замысел такого неожиданного сочетания?

Виктор Винник: Я люблю творчество Горана Бреговича, также мне очень нравится фолк-музыка разных народов, прежде всего украинские. Но пока что, к сожалению, украинская музыка этого направления развивается не очень понятно для меня: что не пробуют делать/писать, то очень часто получается типичная свадебная полька…

А вот балканские мотивы стали почему-то мне близкими. Я всегда хотел попробовать написать песню в подобной стилистике, но как-то руки до этого не доходили. Во время карантина стало меньше концертов, и соответственно стало больше времени для творческих экспериментов. Именно так и появилась новая работа "Чорні очі".

Относительно творчества сербского композитора Горана Бреговича. Чем именно она Вас привлекает? Его композиции Вы бы порекомендовали читателям обязательно послушать?

Творчество этого исполнителя мне нравится глобально. Также очень импонирует его взгляд на фольклорные источники, ведь он не всегда их предлагает в чистом виде: часто берет ключевые, основные моменты балканской музыки и трансформирует их в самых разнообразных вариантах. Как например, в музыке к известного голливудского фильма "Аризонская мечта" или в других популярных фильмах Эмира Кустурицы, где присутствует музыка самого Горана Бреговича ("Время цыган" "Подполье", "Андерграунд").

Я несколько раз был на его концертах. Это что-то неземное! Это очень круто! Для меня Горан Брегович – это настоящий рок-н-ролл, хотя там не использованы барабаны, электрогитары и так далее... Духовые инструменты и активная ритмика формируют некий "Балканский сплав", который содержит необычайную, огненную энергетику.

Я бы порекомендовал послушать самые известные работы Горана Бреговича, которые, в конце концов, и Google предложит всем послушать (смеется): это совместная работа польской поп-певицы Kayah (Кая) с Гораном Бреговичем под названием Kayah i Bregović. В 90-е годы это была настоящая бомба! Жаль, что в Украине никто не сотрудничал с этим музыкантом, ведь он сработал и сотрудничает со многими мировыми артистами.

Композицию "Чорні очі" прекрасно дополнило лирик-видео, которое тоже содержит украинские народные элементы, что перекликается с песней. Как возникла идея создания такого видеоряда с фото, а также сотрудничества с Дрогобычской фольклористкой и волонтером Оксаной Рудавской? Почему выбрали образ романтического бродяги?

Образ романтического бродяги выбрал, потому что для меня такой была первая ассоциация с Балканами. Опять же, если вспомнить фильмы того же Кустурицы, в частности "Время цыган", то там изображена жизнь этой народности. Особенно там запомнился мне стиль одежды из этой киноленты: это такая себе эклектика, присутствует много деталей, что перекликается с моим образом в лирик-видео.

А по поводу использования украинских платков, то сначала я думал, что мне хватит буквально одного-двух для фотосессий, но моя знакомая, Инна Деменюк, посоветовала мне, вернее, она даже сама одолжила их у Оксаны Рудавськой (они оба являются волонтерами), ведь знала, что она коллекционирует такие вещи, и предложила помочь. Оксана дала нам большое количество платков! Я был поражен их разнообразием и красотой. Мне жаль, что мы даже всех не использовали, потому что это было бы очень много фотографий.

Когда мы начали фотосессию, то были восхищены тем, насколько эти платки дополняют образ, насколько добавляют ему шарма. Жаль, что песня короткая, и не удалось показать всех отснятых фото. Но я думаю, что мы обязательно будем их где-то использовать в будущем, потому что очень хочется, чтобы красоту и разнообразие украинских платков увидели многие люди.

Многие из них раритетны, некоторым больше ста лет! Также я был поражен качеством их исполнения, ведь они очень хорошо сохранились, цвета очень яркие, поэтому от них невозможно оторвать взгляд!

Чувствуете после премьеры фидбек от поклонников? Думаете ли над созданием клипа к песне? Какой он бы должен был быть по вашему мнению?

Здесь трудно что-то прогнозировать ... казалось бы, вот написал хорошую песню, а публика может ее воспринять довольно прохладно. Именно поэтому я уже не занимаюсь прогнозированием, но приятно, что это лирик-видео дает очень хорошие результаты: за несколько дней уже довольно много просмотров и их количество растет. Также много отзывов, в основном положительных, очень мало дизлайков.

Все идет к тому, что в ближайшее время нужно будет задуматься над клипом. Каким он будет – я еще не знаю... Если буду обращаться за помощью к режиссерам, то также буду ждать идей и от них. Если такое произойдет (а такое уже было неоднократно), что режиссером буду выступать сам, то у меня конечно есть какое-то видение этого. Это должно быть что-то настоящее, например, с теми же платками... также интересно было бы изобразить осенние Карпаты, лошадей, просторы, то есть в определенном смысле изобразить этакую "цыганщину" в хорошем и широком понимании этого слова.

Какое настроение по вашему мнению должна донести до слушателя песня "Чорні очі"?

Думаю, полностью предсказать, как песню воспримет слушатель практически невозможно. Мы сейчас живем в довольно непростое время, и я хочу, чтобы слушатели имели возможность хоть на несколько минут отвлечься от серой действительности!

Мы еще не исполняли этой песни вживую, но думаю, что на ближайших концертах мы испытаем ее на публике, и мне очень интересно, какой будет их реакция! Но пока что, по отзывам в сети, впечатления, которые получают слушатели после прослушивания, являются позитивными, и это прекрасно!

Также для меня еще очень интересны впечатления слушателей, поскольку эта песня является не свойственной для нас. Это такой себе "шаг в сторону", творческий эксперимент. Кстати, я никогда не боялся делать эксперименты, потому что в рамках коллектива в творческом плане мы можем позволить себе практически все, любую стилистику. Какое сегодня настроение, такой и будет новая работа.

Считаю, что это прекрасно, потому что знаю, что есть артисты, которые вот боятся выйти за рамки. Возможно, им и интересно попробовать что-то новое, но они боятся реакции слушателя/сторонника. По-моему, это неправильно. Надо экспериментировать, пока есть идеи.

Насколько важным по вашему мнению является сохранение и распространение украинской песни (песен, созданных в этно-стиле и аутентичных народных песен)? Является ли это сейчас актуальным?

Это всегда должно быть актуальным, потому что это наш национальный код, это,то что прошло проверку веками, к сожалению, часто запретами, гонениями, но дошло до наших дней... И когда мы получили наконец свое государство (вспомните также, что этого не было веками, веками!), именно к этому нужно прикладывать немалые усилия, чтобы сохранить это огромное сокровище!

Другой вопрос заключается в том, что хочется, чтобы это было не заскорузло, как например, в советские времена: рушничек, Шевченко на стене с усами и шапкой... Хочется, чтобы это было живым и настоящим!

Не смотря на то, что все эти песни пришли к нам из глубины веков, они, если на них посмотреть под правильным углом, все равно являются живыми и современными. Это не наше вчерашнее, это – сегодняшнее! По моему мнению, это нужно понимать и именно таким образом пропагандировать.

Где можно будет послушать вас в ближайшее время? Когда будет презентация нового альбома вживую?

Карантин пока продолжает ломать наши планы, потому что была идея начинать презентацию новых наших работ с осени, но ограничения продлеваются, зоны – то красная, то оранжевая... Поэтому пока трудно об этом говорить. Тем более, что "Чорні очі" – это уже песня из следующего альбома, как наши уже предварительно заявленные работы (например, "Бувай ми здорова").

К сожалению, так случилось, что мы еще не презентовали наш пятый альбом, а уже выпускаем песни, которые войдут в шестой. Но так или иначе, это обязательно произойдет, правда пока еще не можем говорить о конкретных датах.

И напоследок еще один вопрос: "черные глаза или синие?"

Эх ... Это интересный и трудный вопрос! На самом деле, именно об этом композиция: о трудном выборе... Думаю, ответить здесь можно словами песни: "Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо!" Не хочется также допускать никакой дискриминации в этом вопросе, но выбирать надо (Смеется). Скажем так, пусть каждый для себя сделает этот выбор, и так или иначе я его должен сделать тоже!

Виктор Винник и МЕРІ – "Чорні очі": смотрите видео онлайн

Автор: Наталья Мендюк

Фото: прессслужба исполнителя