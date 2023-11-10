Как назвать сына в 2024 году: 5 красивых имен, которые будут подходить каждому

Выбор имени для ребенка обычно сложный процесс для родителей. Они могут месяцами думать и спорить, пока не выберут устраивающий всех вариант.

24 Канал подготовил подборку красивых имен, которыми можно назвать сына в 2024 году. Они точно запомнятся родственникам и подойдут ребенку.

Пригодится 7 роскошных имен для мальчиков на букву "Б", придающих уверенности

5 красивых имен для мальчика

Имя Давид вошло в украинский обиход вместе с христианством. С иврита переводится – "любимый". Впервые имя упоминается в Ветхом Завете. Это был пастушок, впоследствии ставший царем. В Священном Писании рассказывается о разных событиях из его жизни.

Есть две версии происхождения имени Лев. Первая – от латинского слова "Иeo". Вторая – от древнегреческого "лион". Мужчины с именем Лев – упорные, добросовестные и искренние. Такие люди довольно чуткие, дружелюбные и терпимые.

Красивые имена для мальчиков.

Имя Мирон появилось на Руси вместе с христианством. По греческой версии, имя образовалось от древнегреческого слова "мюрон", переводимого как "мирра", "миро", "помазанный миртом" или "душистая смола миртового дерева". А таджикская говорит, что имя Мирон происходит от таджикского – Миран, которое означает "владыка", "повелитель" или "эмир".

Вероятно, имя Артур – кельтское, что значит – большой медведь. В переводе с древнегреческого – это страж медведицы. Еще существует предположение, что название происходит от фамилии Artorius – пахарь. В переводе с армянского, Артур – меч храбреца, а по-латыни – мощь, сила. В Норвегии бытует мнение, что это имя давалось в честь бога Тора.

Имя Тимур в переводе с тюркского и монгольского языка означает "железо". В осетинском языке есть еще один вариант этого имени – Таймураз, переводимый как "осетин, железный алан".