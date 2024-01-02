7 редких мужских имен, которые невероятно звучат

Родители часто выбирают редкие имена для своих детей, особенно в последние годы. Ведь они хотят, чтобы сыновья и дочери выделялись среди одноклассников или друзей. Кроме того, имен, которые имеют давнее происхождение и довольно редко встречаются в наше время есть много.

Среди такого обилия не всегда просто выбрать то, которое подходит лучше всего. Поэтому далее смотрите список редких мужских имен. Одним из этих красивых вариантов можно назвать сына.

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Редкие имена для мальчиков

Имя Зорян имеет армянские и словенские корни. Это другая форма имени Зореслав. Наиболее распространено в славянских странах, однако, считается достаточно редким. Имя происходит от слова "звезда", а также имеет женскую форму – Зоряна. Последнее родители часто выбирают для своих дочерей.

Имя Эмиль пришло к нам из Древнего Рима. Оно происходит от латинского Aemilius, трактуемого как "никому не уступает", "постоянно соперничает", "упрямый", "упорный". Обычно мальчики, имеющие такое имя – тихие и спокойные, однако всегда готовы прийти на помощь.

Имя Даниэль возникло из иврита. Оно состоит из двух корней: "дан" ("судья") и "зель" ("Бог"). Поэтому и имеет соответствующее значение – "мой судья – Бог" или "Бог – это судья". Среди евреев часто можно услышать это имя. А вот в Украине встречается реже.

Маленький мальчик / Фото Pexels

Имя Устин образовалось от латинского "justus", которое переводится как "справедливый". Такие мальчики – любознательные, поэтому всегда могут похвастаться новыми идеями и достижениями. Однако они достаточно осторожно впускают людей в свою жизнь.

Имя Лукас имеет латинское происхождение и трактуется как "просветленный человек". Такие мальчики достаточно творческие и не боятся выражать собственное мнение. Кроме того, они уверенно достигают поставленных целей.

Имя Эрнест имеет две версии своего происхождения. По одной, образовалось от древнегерманского слова Ernust, что означает "важный", "строгий", "серьезный". По другой, имя возникло из древнегреческих легенд.

Имя Эльдар – одно из самых редких, поэтому до наших времен сохранилось мало информации о его происхождении. Согласно скандинавской версии, состоит из двух корней: "огонь" и "воин". Также существует утверждение, что оно образовалось от древнегреческого имени Илиодор, означающего "солнечный дар".