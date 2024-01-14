6 чешских имен, которыми можно назвать сына: подборка, которая поразит каждого

В Украине часто можно услышать имена, которые более распространенные в Чехии. Поскольку наши два народа – славянские, поэтому имеют много общего.

Сегодня 24 Канал сделал подборку чешских имен, которыми можно назвать сына. Возможно, некоторые варианты будут вам знакомы.

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Чешские имена для мальчиков

Имя Владислав возникло во времена язычества. Оно состоит из двух слов: "обладать славой". Существует версия, что имя имеет древнегерманские корни и означает "господствующий", "славный", "знаменитый".

Кроме Чехии, имя Арсен также популярно в Армении и Франции. С греческого языка переводится как "мужественный", "бесстрашный", "зрелый". Значение этого имени полностью передает характер таких мальчишек.

Имя Даниель имеет древнееврейские корни. Оно состоит из двух основ: "дан" ("судья") и "эль" ("Бог"). Потому и означает "мой судья – Бог" или "Бог – это судья". Интересно, что и в Украине родители иногда называют этим именем своих детей.

Чешские мужские имена / Фото Canva

Имя Эрик образовалось от древнескандинавского слова Eirikr, которое переводится как "монарх, правящий вечно". Также существует мнение, что имя имеет немецкое происхождение и означает "вечно могущественный".

Имя Радомир – славянского происхождения. Оно означает "радость мира", "способствовать миру". Владельцы этого имени обычно рассчитывают только на себя, поэтому редко прислушиваются к советам друзей и родных.

По одной версии, имя Ян образовалось от древнееврейского Йоханан, которое трактуется как "милость Божия". По другой, происходит от Януса, древнеримского бога света и солнца, и означает "защитник", "покровитель".