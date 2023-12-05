Древние украинские имена для мальчиков и девочек: подборка, которая поразит всех

Древние украинские имена возрождаются. Люди уважают традиции предков, поэтому называют своих детей так, как прежде. Тем самым популяризируют нашу культуру.

Древних украинских имен множество. Они имеют богатую историю и особое значение. Кроме того, были достаточно популярны раньше, в частности во времена Киевской Руси. О некоторых из них расскажет 24 Канал.

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Древние имена для девочек

Имя Мелания или Мелашка пришло к нам из Греции. Переводится как "темная", "черная". Оно было очень популярно во времена Киевской Руси. В настоящее время имя возрождается, а также достаточно распространено в европейских странах.

Древнее украинское имя Трояна означает "троить", "умножать". Некоторые исследователи считают, что оно происходит от названия города Троя, которое связано с греческой мифологией. Раньше имя было популярно среди славянских народов.

Существует несколько версий значения имени Орися. Говорят, что по греческому языку оно трактуется как "мир", "спокойствие". Также существует мнение, что это другая форма имени Ярина, которое является славянским. А третья версия утверждает, что оно происходит от еврейского имени Аарон, которое означает "высокий", "гора", "гора света", "учитель", "просвещенный".

Имена для мальчиков и девочек / Фото Canva

Древние имена для мальчиков

Имя Наум пришло к нам из древнееврейского языка и считается очень старинным. Говорят, что такие мужчины трудолюбивы, добры, а также имеют хороший интеллект. Сейчас это имя считается достаточно редким.

Имя Демьян – древнегреческое. Существует мнение, что переводится как "покорный", "послушный". А некоторые исследователи считают, что оно касается греческой богини плодородия Дамии и трактуется как "освященный Дамией".

По латинскому языку имя Устим переводится как "справедливый". Говорят, что такие ребята трудолюбивы, честны и верны. Кроме того, они умны, мудры и умеют избегать конфликтных ситуаций.