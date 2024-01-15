8 очаровательных украинских имен, которыми можно назвать дочь

Иногда родителям трудно достичь компромисса, когда они выбирают имя для своего ребенка. Ведь маме полюбился один вариант, а отцу – другой.

Ниже находите список украинских имен, которые хорошо подойдут для девочки. Возможно, один из этих вариантов понравится вам больше всего.

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Список украинских женских имен

Имя Мелания пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "темная", "черная". Кроме Украины это имя также распространено в Нидерландах, Чехии, Румынии, Португалии и Сербии. Во Франции и Великобритании звучит немного по-другому – Мелани.

Имя Соломия имеет древнееврейские корни. Образовалось от слова "salom", что означает "мир". Такие девушки – уверены в себе, обладают невероятной силой воли и самоконтролем. Кроме того, они любят заботиться о близких.

Имя Александра образовалось от мужского – Александр. Оно имеет довольно древнее происхождение, а наибольшую популярность приобрело во времена Древней Греции. Имя означает "мужественная защитница", "покровительница".

Существует две версии, как появилось имя Полина. Согласно первой теории, это одна из форм греческого имени Аполлинарий, которое трактуется как "солнечная". Также считается, что оно имеет французские корни и образовались от имени Поль, которое означает "маленький".

Подборка красивых имен для девочек / Фото Canva

Нет одного мнения, откуда к нам пришло имя Аделина. Наиболее распространенная версия утверждает, что оно имеет немецкое происхождение и переводится как "благородная", "пахучая". В Украине это имя считается достаточно редким.

Имя Варвара было популярно в Древней Греции и Древнем Риме. С латинского языка оно переводится как "иностранка", "чужеземка", "дикарь". Греки слово "варвар" трактуют как "грубый", "жестокий".

Имя Ева имеет древнееврейские корни. С иврита переводится как "дающая жизнь". Обладательницы этого имени – довольно упрямые, настойчивые и принципиальные девушки. Кроме того, они обладают лидерскими качествами характера.

Имя Ульяна – латинского происхождения. В древности оно звучало по-другому – Иулиания. Имя означает "кудрявая", "пушистая". Такие девушки всегда имеют собственное мнение, однако готовы прислушиваться к советам близких.