Британская королева Елизавета II довольна тем, как принц Уильям и Кейт Миддлтон выполняют королевские обязанности. Супруги стремится стать ближе к народу и Ее Величество уверена, что смогут стать достойными наследниками престола.

Такими подробностями инсайдер поделился с изданием Daily Star. Герцоги Кембриджские никогда не были в центре скандалов, поэтому имеют отличную репутацию, а также расположение общественности.

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По словам источника, королева уверена, что Кейт и Уильям смогут править: "Елизавете II нравится, что вокруг Кейт и Уильяма никогда не было никаких драм или скандалов. Несмотря на то, что первым в очереди на престол является принц Чарльз, герцоги уже сейчас взяли на себя большую часть королевских обязанностей. Королева обожает Кейт".

Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются стать ближе к народу. Конечно, они придерживаются всех королевских правил и традиций, однако нельзя отрицать, что некоторые из них будут проявляться в более свободной форме. В частности, речь идет о дресс-коде и проявлении чувств на публике.

В мире уже длительное время распространяется коронавирусная болезнь, поэтому королевская семья, как и другие, находилась на карантине. Но несмотря на это, принц Уильям продолжал выполнять королевские обязанности в онлайн-формате. В течение карантина он выполнил 69 обязательств, среди которых были телефонные звонки, видеоконференции и личные встречи.