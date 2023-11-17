Почему нельзя сажать хвойные деревья у дома: ответ вас удивит

Вокруг хвойных деревьев существует множество примет и предрассудков. Поэтому некоторые хозяева боятся сажать их у своего дома.

Сегодня 24 Канал расскажет о предрассудках, которые есть по отношению к сосне и ели. В них верили еще наши предки и передавали из поколения в поколение.

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Почему нельзя сажать ель и сосну возле дома

Народные поверья утверждают, что ель забирает у жильцов дома энергию, убивает их урожай, доставляет неприятности и уносит из дома мужчин.

Дерево также ассоциируется со гибелью. Ведь существует обычай – на похоронах устилать дорогу покойному еловыми ветвями.

В народе говорят, что у сосны плохая энергетика. Кроме того, дерево создает густую тень, а почва почти не обогащается перегноем.

Польза хвойных деревьев

Несмотря на народные приметы, посадив ель или сосну у дома, можно извлечь много пользы. Ведь хвойные деревья хорошо очищают воздух и делают почву более плодородной. Кроме того, сосна поможет получить хороший урожай овощей и фруктов на маленьком участке.