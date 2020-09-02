Уже около полугода продолжаются карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Сегодня, 2 сентября, украинская певица Оля Полякова обратилась к представителям музыкальной индустрии осудить дискриминацию украинских звезд.

Популярная украинская певица Оля Полякова выложила в своем инстаграме видео, где утверждает, что украинских звезд дискриминируют во время карантинных ограничений в стране.

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Звезда заявляет, что она уже несколько месяцев находится в скрытой депрессии и ожидании чуда. Она рассказала, что надеялась, что хотя бы летом появится возможность провести концерты. Но ее так и не было, так же, как и нет возможности сделать это осенью.

Даже то, как должны проводиться концерты – это не концерты. Это мучение как для зрителей, так и для артиста,

– говорит Полякова.

Оля призналась, что все ее 4 концерта, запланированные на сентябрь, не состоятся. А большое шоу, которое должно было состояться 26 октября, – тоже под угрозой из-за непонятного для Оли постановления Кабинета министров. Также она сообщила, что одним артистам можно проводить концерты, а другим нет. Например, в Киеве выступал российский певец.

Это хаос, это уничтожение нашего бизнеса. Это идет к тому, что мы не только останемся без работы, но и превратимся в клоунов, готовых петь под фонограмму за мешок картошки, без клипов, без шоу, на которые теперь равняются наши соседи,

– рассказала Полякова.

Оля Полякова сказала, что не понимает, почему открываются метро, кафе, кинотеатры и другие заведения, а музыкальная индустрия до сих пор не в состоянии работать.

Поэтому певица отметила под роликом многих знаменитостей Украины и призвала их прийти завтра, 3 августа, под стены Кабинета Министров и подписать письмо-обращение к власти.