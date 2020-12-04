Шоу любви и невероятных свиданий "Холостячка" каждый раз близится к своему завершению, а 7 выпуск смог поразить даже наименее романтичных зрителей. Что интересного произошло 4 декабря в "Холостячке" – читайте на LifeStyle 24.

Новый выпуск "Холостячки" начался с разговора авторитетного психолога с четырьмя участниками проекта – Андреем, Евгением, Александром и Алексеем. Женщина смогла лучше узнать о характерах мужчин и поделиться своими наблюдениями о них с Ксенией Мишиной. На основе рассказов холостячка сформировала собственные мысли и планы на них.

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Ксения в гостях у мужчин

Для участников проекта наступил неожиданный момент – в новом задании они должны были пригласить Мишину в свои дома. Они должны были познакомить Ксению с местом, где они отдыхают и уединяются. Каждый из мужчин по-разному отреагировал на такую затею, ведь это личное пространство каждого и не все хотят им делиться с другими в начале отношений. Впрочем, первым решился пригласить к себе Ксению Александр Эллерт.

Дом Александра Эллерта

Комик решил произвести впечатление на Ксению и устроил настоящее "сафари" на побережье Днепра. Пара веселилась и каталась на шерпе (вездеходе), после чего заплыли на "амфибии" в реку и даже хотели искупаться, но в последний момент все же передумали. Разговаривая, они наконец признались друг другу во взаимных чувствах и нежно целовались.

После этого пара отправилась в квартиру Эллерта, которую смело можно назвать "холостяцкой". Даже сама Ксения призналась, что в квартире не чувствовался его дух, однако он поспешил заверить, что он приходит туда только ночевать, поскольку постоянно работает. В холодильнике было пусто, поэтому они заказали доставку еды и наслаждались компанией друг друга. Александр признался, что не слишком "парится" тем, как все обустроено в его квартире, поскольку мечтает о большом загородном доме, когда у него будет своя семья.

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Дом и ресторан Евгения Ковтуненко

Квартира Евгения кардинально отличалась от дома Александра. В ней, по словам Ксении, чувствовалась душа. В комнатах было много книг, музыкальных интрументов, стена для рисования, а также картины, которые создает сам Евгений. Мужчина также подготовился к ужину с Ксенией, заказав много десертов. Но надолго там пара не задержалась: участник "Холостячки" пригласил Ксению в свой столичный ресторан, которому уже 6,5 лет. Именно там Евгений проводит все свои встречи, а также отдыхает и иногда даже ночует.

Во время ужина Ксения была изрядно удивлена, поскольку она узнала, что Евгений еще пишет стихи. Один из своих стихов он посвятил ей, чем вызвал у Мишиной слезы. Свидание получилось на удивление душевным, однако без поцелуев.

Свидание Алексея с Ксенией

Пара встретилась в необычном месте – в элитном бутике, где он в который раз хотел порадовать ее новой покупкой. Раньше он подарил ей босоножки и именно в них Ксения решила прийти на встречу, чем приятно поразила мужчину. Холостячка долго решала, что купить, поскольку ей было некомфортно смотреть на ценники и выбирать для себя красивую вещь. Поэтому Алексей решил взять все в свои руки и помочь ей выбрать совместно несколько вещей. Среди них были и пальто, и жакеты, и платья, и трендовая обувь – и все это от люксовых брендов. В итоге Ксения выбрала белые кроссовки и пиджак красного цвета.

После удачного шопинга они также отправились в квартиру Алексея, которую он арендует. Главной изюминкой домашнего "гнездышка" он считает вид на Днепр. За разговором и фруктами Алексей и Ксения много говорили о семье, о которой очень мечтает мужчина. Ксения не удержалась и призналась в ответ, что ни с кем не чувствует себя так спокойно и хорошо, как с ним, а также, что ни на одной церемонии не задумывалась о том, чтобы его выгнать из проекта.

Проверка Андрея на честность Свидание Ксении и Андрея Рыбака началось с неожиданности: холостячка не до конца понимала отношения между ними, поэтому пригласила эксперта, чтобы он с помощью тепловизора проверил их на взаимные чувства друг к другу. Индикатором стала температура тела, которая могла меняться от прикосновений друг к другу, особых слов и эмоций. С самого начала процедуры Ксения не раскрывала всего своего плана, однако когда Андрей узнал, на что он пошел, то сильно возмутился, ведь воспринял это как недоверие к себе. К слову Холостячка 6 выпуск: знакомство мужчин с сыномhttps://lifestyle.24tv.ua/ru/holostjachka-2020-6-vypusk-smotret-online-27-11-2020_n1469803 Ксении и ее пылкие поцелуи с Андреем За такой поступок через некоторое время он решил "отомстить" Ксении и привел ее к себе на радиоэфир, где работал до проекта. Рыбак устроил "прожарку", на которой много шутил о Ксении и иногда стыдил ее, однако она на все реагировала с юмором. Женщина призналась, что по-другому узнала его и даже немного увлеклась, ведь никогда не видела его таким уверенным в себе. Впоследствии пара отправилась домой к Андрею, где разговор между ними состоялся едва ли не в последний раз в жизни. Дело в том, что участник проекта решил признаться в том, что за пределами шоу у него уже есть девушка Алина, которой он обещал вернуться с проекта "как с работы". В течение последних шести недель они продолжали общаться, в то время как Андрей ходил с Ксенией на свидания и намекал на свои романтические чувства. Ксения была в шоке от услышанного и едва сдерживала слезы и злость из-за того, что он лгал ей и всей стране. Она считает, что Андрей обманул не только ее, но и ту девушку, которую оставил одну за пределами шоу. Сам Рыбак утверждает, что всю жизнь не мог встретить "ту идеальную", а теперь, когда встретил их обоих, обоих и потерял.

Церемония роз

На церемонию Ксения Мишина пришла в стильном и эффектном образе, чем сразу очаровала всех мужчин. Однако из всех свиданий наиболее волнующей для нее оказалась встреча с Андреем Рыбаком, на которой он признался об отношениях вне проекта. Женщина позвала его на еще один разговор, на котором хотела понять, что он планирует делать со всем этим дальше на проекте. В своих размышлениях они разошлись и вернулись на церемонию.

Свою первую розу Ксения без сомнения и с улыбкой на лице отдала Алексею. Вторая роза была для Александра, а третья – неожиданно для Андрея, Ксения решила все простить. Следовательно, Евгений остался без розы и покинул проект.