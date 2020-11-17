Если образ легендарного Рокки из одноименного фильма Сталлоне в свое время вдохновил подростков начать заниматься боксом, то сериал "Ход королевы" имеет все шансы вызвать ажиотаж у шахматных клубов по всему миру.

Сериал "Ход королевы" (или "Ферзевой гамбит") – это экранизация от Netflix одноименного романа американского классика Уолтера Тевиса о девушке-сироте, у которой с детства были удивительные способности к игре в шахматы и, которая всю жизнь боролась с наркотической зависимостью. Главную роль играет известная актриса и модель Аня Тейлор-Джой, сообщает 24 канал.

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"Ход королевы": главная актриса сериала / Фото Netflix

Спортивные драмы – это популярный и местами заезженный жанр в кино, где на первом плане всегда стоит динамика, эффектность и эмоциональность. Мы видели множество завораживающих и напряженных сцен в таких фильмах, как "Боец" или "Аутсайдеры", которые до последней секунды удерживали у экранов миллионы зрителей. Однако, что делать, когда надо снимать про вид спорта, в котором двое людей, опустив головы, по 6 часов сидят над доской и раз в 20 минут делают ход?

За работу взялся известный в кино режиссер Фрэнк Скотт, который дал возможность иначе посмотреть на шахматы и заставил людей переживать за поединки шахматистов не меньше, чем за боксеров или футболистов.

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Забегая вперед, заинтересовать людей в этой древней настольной игре режиссеру точно удалось. Глядя на статистику в Google Trends (инструмента для определения популярности определенной темы), можно констатировать, что количество поисковых запросов в мире по слову "шахматы" значительно возросло.

Сериал "Ход королевы" сделал шахматы популярнее / Фото Скриншот

Сейчас сериалу прочат самые высокие годовые награды. На IMDb "Ход королевы" имеет высокий рейтинг 8.8 из 10.

Итак, 5 причин, почему стоит посмотреть сериал "Ход королевы".

"Ход королевы": причины, почему стоит смотреть сериал

Ощущение эпохи

События сериала происходят в 1960-ых и в начале 1970-ых годов. Съемочная группа сделала все, чтобы зритель это почувствовал.

Большое внимание уделили прежде всего костюмам Бет Гармон – главной героини картины. На протяжении сериала можно наблюдать, как ее образ меняется не только с ее статусом, а еще и с модными тенденциями тех времен.

Сначала – это сдержанный и равнодушный образ девочки из приюта. Со временем он уступает более уверенному и сознательному образу "темной лошадки", который приобретает силу после первых значительных успехов Гармон в игре.

Стиль героини сериала "ход королевы" / Фото Netflix

И хотя среди соперников Бет было принято одеваться более строго и классически, она всегда выступает антиподом к ним и не стесняется демонстрировать свою женственность.

В целом в сериале уделено много внимания заинтересованности главной героини модой и четко показан процесс формирования ее собственного стиля. Так же мы можем увидеть, как режиссер акцентирует внимание на изменении быта героини с постепенным наступлением 1970-ых годов.

Бет Гармон в сериале "Ход королевы" / Фото Netflix

Зритель может увидеть характерные для 1960-ых и начала 1970-ых образы не только в персонаже Бет. Большое внимание уделено и окружающим людям, которые одеваются в соответствии к архетипу своей личности. Даже в советских шахматистах можно узнать типичные образы, которые знакомы каждому, кто видел старые фотографии своих бабушек и дедушек.

Почему стоит посмотреть сериал "Ход королевы" / Фото Netflix

На протяжении сериала играет культовая американская музыка 1960-ых годов, а главные саундтреки наполнены сентиментальным фортепиано.

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Но не формой единой "Ход королевы" отражает эпоху. Персонажи – это типичные представители своего времени. Пусть это депрессивная домохозяйка, или же энергичная афроамериканка с характерными для 1970-ых годов идеями. Или же речь о богемной "подпольщице" из тесной нью-йоркской квартиры или советского гения-шахматиста с холодным умом – все персонажи живые и ярко раскрыты в диалогах.

Даже предвзятое отношение к Бет Гармон из-за ее пола, потому что "женщины не играют в шахматы" – это также особенность эпохи, которой девушке придется противостоять.

Шахматы могут быть интересными

Шахматы – это не всегда соревнование. Шахматы могут быть искусством. 64 клетки, но это – целый мир,

– говорит Бет в одной из сцен.

И действительно на протяжении всех 7 серий режиссер пытается доказать: шахматы могут быть интересны каждому.

Даже если вы никогда не сталкивались с шахматами, не знаете кто такой "слон" и как он ходит – это не проблема. Наоборот – будет гораздо интереснее познавать мир шахмат вместе с героиней. Однако максимальная концентрация, желание просматривать непонятные моменты и словарь шахматных терминов под рукой точно не будут лишними.

"Ход королевы" стимулирует изучить шахматные термины / Фото Netflix

В диалогах Бет со своим первым тренером и коллегами раскрыты не только правила игры, но и значение профессиональных терминов, таких как "сицилианская защита", "дебют" или тот же "ферзевой гамбит". Иногда персонажи беспощадно сыпят этими терминами, однако без этого профессиональные шахматы представить довольно трудно.

Партии изображены динамически. Глядя на лица каждого из соперников, можно интуитивно понять не только эмоции во время игры, но и их стиль и важность победы в поединке.

Мимика, уверенность во время хода, реакция зрителей, комментаторы и флэшбеки дают максимально полную и близкую к зрителю картину событий на доске и заставляют почувствовать напряжение, которое испытывают игроки.

Но даже при таком внимании к событиям вокруг соперников, сериал не снимает фокуса с доски. Некоторые партии изображены настолько подробно, что в интернете можно даже найти их разбор от профессиональных шахматистов, после просмотра которых напряжение от отдельных сцен ощущается еще больше.

5 причин, почему стоит посмотреть сериал "Ход королевы" / Фото Netflix

В одной из главных партий сериала шахматисты узнали позицию из реальной партии американского и советского гроссмейстеров Вольффа и Иванчука, сыгранную в Биле в 1993 году.

Сценаристов "Ход королевы" консультировал легендарный шахматист Гарри Каспаров, которому даже сначала предлагали роль главного соперника Гармон – Василия Долгового. Помогали съемочной группе и актерам и американские и немецкие специалисты.

Конечно, режиссеры не избежали мелких кинематографических допущений, не совпадающих с реальной жизнью. В частности, профессионалы сетуют, что игроки иногда слишком быстро ходят. Однако, в целом известные шахматисты и даже мировая федерация положительно оценили сериал.

Отличная игра, Netflix!,

– написала в Twitter Международная федерация шахмат (ICF).

Визуальные приемы

Не последнюю роль в изображении событий и предоставлении необходимой динамики играет стиль съемки и монтажа. Операторы используют минималистичные, но от того не менее интересные визуальные приемы как надстройку к диалогам или же для придания им символического содержания.

Иногда герои ломают "четвертую стену" (смотрят прямо на зрителя). За шахматным столом это создает эффект присутствия и позволяет почувствовать себя на месте главной героини во время напряженной игры.

Голливудские приемы на съемках "Ход королевы" / Фото Netflix

Режиссер акцентирует на эстетике интеллектуальных противостояний. И хотя выглядит это довольно идеализировано, сцены не могут не привлекать внимание своей красотой и шармом.

Интересным ходом было создание образа воображаемой перевернутой шахматной доски, которую героиня видит каждый раз, когда принимает очередную дозу транквилизаторов. Впрочем, это уже тема следующего пункта.

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Проблемы наркомании и психологизм

Бет Гармон с детства "сидит" на транквилизаторах, которые ей выдавали в приюте (тогда они еще не были запрещены). Это – психотропные успокаивающие препараты, которые в большом количестве могут вызвать привыкание и зависимость.

Маленькая Бет Гармон в сериале "Ход королевы" / Фото Netflix

С первой серии заметно, что линии наркомании и шахмат неразрывно связаны между собой. Только выпив лекарство Бет могла концентрироваться на игре. Наркозависимость фактически задает старт карьере шахматистки, однако рискует стать большой преградой на жизненном пути.

Во многом склонность главной героини к алкоголю и наркотикам обусловлена психологической травмой, которая будет эхом каждой серии и побуждать героиню к иногда разрушительной рефлексии.

Психологизм сериала раскрывается не только в классических для спортивных драм отношениях с тренером и бывшими соперниками. Речь пойдет также о взрослении: первой любви, отношениях со сверстниками, амбициях и изменении мировосприятия.

Роль наркотической зависимости в жизни Бет имеет вполне закономерные причины и последствия. В поведении героини можно узнать обычного человека с зависимостью – со своими слабостями и попытками оправдаться перед окружающими.

Сериал "ход королевы": обзор / Фото Netflix

Политика, или ее отсутствие

Изображения советских спортсменов, которые под угрозой расстрелов идут соревноваться с американцами, грязные попытки КГБ повлиять на ход поединка, демонизированное изображение советской культуры как бестолковой и милитаристской – всего этого не было в сериале "Ход королевы".

В сериале, где одним из столпов сюжета является противостояние американских и советских шахматистов в период Холодной войны, были все основания ожидать излишней карикатурности. Однако, к счастью, ленту этим не испортили.

Попытки политизировать шахматы в 1960-е годы действительно были, однако режиссер скорее высмеивает их из-за отношения главной героини к политике и ее диалогами с представителями власти. Идеологическое противостояние не ставят в абсолют. Все понимают, что советская школа шахмат – одна из сильнейших за всю историю спорта, а потому нельзя недооценивать противника.

В целом советские шахматисты изображены настоящими холодными гениями, что отнюдь не делает из них явных антагонистов. Скорее – придает особые характерные черты, которыми также наделены американские игроки. Люди в США и в СССР изображены простыми и искренними.

В сериале "Ход королевы" показали советское общество / Фото Скриншот из сериала

Так называемой "клюквы" (грубых стереотипов о русской и советской культуре) было меньше, чем в таких российских фильмах, как "Движение вверх" или "Утомленные солнцем 2".

Идеологический аспект в сериале есть, но он раскрывается через шахматы и даже будет иметь вес в финале. Основная идея такова, что советские шахматисты играют в командах и вместе анализируют стол. Американцы же – индивидуалисты, они больше полагаются на собственные силы.

Внимание сконцентрировано сугубо на личной драме героини и на ее главной страсти – шахматной доске.

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу