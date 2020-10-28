Весь мир готовится к празднованию мистического Хеллоуина. Не отстают в этом и украинцы, которые часто устраивают атмосферный семейный праздник с детьми. Какие мультфильмы Disney стоит посмотреть с малышами-узнавайте в материале.

В 2020 году празднование Хэллоуина приходится на 31 октября. Журналисты 24 канала предлагают позаимствовать западные традиции и устроить атмосферный киновечер с детьми. А чтобы праздник точно запомнился малышам, мы подобрали 7 ярких мультфильмов Disney, в которых монстры и потустороннее показаны с юмором. Поэтому подготовьтесь к Хэллоуину заранее и выберите идеальную ленту для просмотра.

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"Вперед"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Представьте мир, в котором живут эльфы, тролли, кентавры и другие мифические существа. Но их будни не имеют особой магии, ведь все заполонила техника и обычные жизненные хлопоты. Главные герои – братья-эльфы Иен и Барли – меняют все. Они случайно находят посох, оставшийся после смерти отца, и пытаются магией оживить родственника. Однако заклинание срабатывает не до конца, а братья отправляются в увлекательное и несколько опасное путешествие в поисках волшебства.

"Вперед": смотрите видео трейлеру

"Тайна Коко"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Мальчик Мигель живет в мечтах стать музыкантом. Его родственники против такой затеи, а потому запрещают ему даже напевать мелодии. В мистическую ночь он убегает из дома и попадает в потусторонний мир, где встречается с прабабушкой и другими родственниками. С этого начинаются его курьезные приключения, которые развеселят каждого.

Мультфильм является одним из самых любимых для зрителей и получил Оскар.

"Тайна Коко": смотрите видео трейлера

"Игрушечная история террора"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Это короткометражный мультфильм, главными героями которого являются "Истории игрушек". По сюжету, Бонни с мамой отправляется на отдых и берет с собой любимые игрушки. По дороге они делают вынужденную остановку из-за пробитого колеса и поселяются в жутком мотеле. Именно там во время прогулки исчезает Картофелина, а Вуди организовывает отряд для поисковой операции.

"Игрушечная история террора": смотрите видео трейлеру

"Франкенвини"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,9

Изобретательный мальчик Виктор Франкенвини обожает играть со своей собакой. И когда однажды Спарки погибает под колесами автомобиля, главный герой не намерен мириться с потерей. Благодаря науке и фильмам ужасов он оживляет своего четвероногого друга, чем пугает всех родственников.

"Франкенвини": смотрите видео трейлеру

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"Труп невесты"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 7,3

В небольшом европейском городе живет парень Виктор. Его богатые родители настаивают, чтобы он женился на аристократке Виктории, которую он совсем не любит. Под давлением родственников парень соглашается на брак, но перед свадьбой происходит жуткое событие, которое меняет все. В лесу Виктор читает свою клятву, чем пробуждает ото сна труп невесты Эмили. И мир оказывается не таким страшным, как он это представлял.

"Труп невесты": смотрите видео трейлера

"Корпорация монстров"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 8,0

Невозможно обойтись на Хэллоуин и без любимого комедийного мультфильма "Корпорация монстров". Лента рассказывает о городе Монстрополис, где престижной работой считается пугание малышей, чей крик дает энергию для питания всех систем. Рекордсменом в этом деле является Салли, который в один обычный день допускает ошибки и приводит в город ребенка. И за несколько дней, полных безумных приключений, монстр полюбил малютку и готов защищать ее.

"Корпорация монстров": смотрите видео трейлеру

"Кошмар перед Рождеством"

Год выхода – 1993

Рейтинг IMDb – 8,0

Что если бы мир состоял из городов, в каждом из которых происходил свой особый праздник: именно эту идею воплотили представители Disney. По сюжету, в Хэллоуине живут монстры, привидения, мумии, зомби и другие жуткие создания. Для них каждый год устраивает празднование Джек Скеллингтон. И однажды он решает заменить привычную рутину и отправляется на тайную экскурсию в город Рождества. Очарованный красотой декораций, Джек возвращается с идеей создать собственное Рождество.

"Кошмар перед Рождеством": смотрите видео трейлера