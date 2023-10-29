Сможет повторить каждая: 5 простых и стильных макияжей на Хэллоуин

Празднование Хэллоуина уже не за горами. Именно этот праздник дает возможность раскрыть свой творческий потенциал с помощью костюмов, грима и образов с фантастическими и жуткими элементами.

Хэлловинский макияж – это отличный способ показать свое творчество и весело провести время, экспериментируя с разными образами и стилями. 5 простых идей для создания макияжа – смотрите дальше.

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Гарли Квинн

Любительница многих фанатов "Отряда самоубийц" на съемках фильма выделилась нестандартным макияжем, который прекрасно подходит для Хэллоуина и легок в исполнении. Для создания образа Гарли Квинн нужно нарисовать глаза голубыми и розовыми тенями, добавить черное сердце и красные губы.



Макияж Гарли Квинн / Pinterest

Вампир

Такой макияж делают с помощью красных и темных теней для глаз. Можно еще добавить блестки. Акцентом в образе станут яркие красные губы. Более того, следует у губ нарисовать следы крови, что придаст загадочности образу.



Макияж вампира / Pinterest

Женщина-кошка

В создании такого амплуа понадобятся черные тени для глаз или подводка, которыми можно нарисовать кошачьи усы и нос. Также можно добавить акцентные чёрные стрелки. Губы следует нарисовать в темных оттенках. В частности, они могут быть черные или бордовые.



Женщина-кошка макияж / Pinterest

Клоун

Яркие красные тени, помада, тон и черная тушь – косметика, которая пригодится для создания макияжа клоуна.



Макияж клоуна / Pinterest

Фея

Для создания сказочного макияжа используйте светлые тени разных оттенков и блестки. Кроме того, можно добавить нежную помаду. Для полноценности образа следует надеть крылья с другими блестящими аксессуарами.



Макияж феи / Pinterest