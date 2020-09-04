Украинская группа TVORCHI сегодня, 4 сентября, представила новый трек Living My Life. Он стал первым синглом из их будущего альбома.

Украинский дуэт TVORCHI, работающий в жанре электроники, выпустили новый англоязычный трек Living My Life. Его они представили на своей странице в ютубе.

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Как отмечают сами музыканты, эту песню можно описать как сексуальную, романтическую, провокационную, эмоциональную и одновременно немного странную. Этот трек о том, что не стоит опускать руки, лучше идти только вверх и только вперед.

Living My Life – это призыв жить без плохих мыслей и без людей, которые транслируют их для нас. Ведь пока вы с теми, с кем хотите быть, с вами все будет в порядке,

– пишут Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк.

Отметим, что музыканты придерживаются карантинных ограничений, поэтому сотрудничают онлайн. Они общались через Facetime и Telegram, отдельно записывая каждый свою партию дома. Это первая песня из их будущего альбома, который выйдет 25 сентября.

Группа не выпустила клип на песню, однако очаровала сеть lyric-видео, в котором можно увидеть много фотографий Джеффри с Андреем. "Это шедевр. Автор музыки – бог", "Первые 10 секунд и я уже влюбилась в эту песню", "Невероятная песня, какие же вы молодцы", "Голос завораживает", – написали поклонники в комментариях.

Смотреть TVORCHI – Living My Live (LYRIC VIDEO) онлайн: