Недавно во Львове состоялся молодежный форум "Молодвиж", участниками которого стали многие артисты из разных уголков Украины. В частности, зрителей порадовала выступлением уманская группа The Unsleeping, которая была основана в 2013 году. Мы пообщались с музыкантами о творчестве на карантине, продюсере и эмоциональных концертах.

The Unsleeping – это бескомпромиссный инди-рок. Они пытаются двигаться против течения мимолетного хайпа, в русло высокого искусства. О карьере группы, жизни на карантине и инциденте во время концерта – читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

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Вы активно развиваете свое творчество, радостно встречаетесь с поклонниками на концертах. На какой сцене вам больше всего понравилось выступать?

Наверное, самое эмоциональное выступление было в городе Бар. У нас на концерте случился инцидент. Девушка травмировала колено. Мы исполняли песню Fantastic и в какой-то момент увидели, что люди сгрудились вокруг девушки. Тогда остановили концерт. Поклонница сказала, что уже имела несколько операций на колене, все болит. Мы вызвали скорую, ее госпитализировали. После этого продолжили выступление.

Также запомнились моменты после концерта. К нам подходили, просили автографы, мы подписывали плакаты. На выступлении присутствовали люди разной возрастной категории и пола. Это было очень эмоционально. Конечно, впечатляющим также был наш сольный концерт на ЮБК.

Выступление группы The Unsleeping на "Молодвиже" / Фото Елена Одлежук

У группы есть продюсер или вы самостоятельно продвигаете свою музыку?

Да есть. Его зовут Даниил и он по совместительству наш менеджер. Помогает нам снимать клипы, записывать треки.

Как карантин повлиял на творчество?

На самом деле, плохо. Летом мы ожидали фестивальный сезон, концерты и даже запланировали тур. А в мае должны были ехать в Амстердам. Все эти поездки пришлось отменить.

О творчестве, то мы серьезно занялись новым материалом, подготовили все для записи. Также выступали на онлайн-фестивале. Больше обдумывали то, какие шаги следует предпринять для развития группы.

Возможно, во время самоизоляции возникли идеи для новых проектов?

Есть много идей для следующих песен и видеорядов. Когда начнется релиз нового альбома, то интересно будет за этим наблюдать.

The Unsleeping – Fantastic: смотрите видео онлайн