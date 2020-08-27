Группа The Hardkiss и Монатик записали совместную песню "Кобра". 27 августа появился атмосферный клип к треку, а необычная коллаборация сразу же привлекла внимание меломанов.

Известно, что автором песни стали фронтвумен коллектива Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко. К сотрудничеству они пригласили Монатика, который появился и в клипе "Кобра". Зрелищный и несколько мистический ролик обнародовали на ютуб-канале группы The Hardkiss.

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По сюжету клипа, Юлия Санина обольщает Монатика. Для съемок клипа она выбрала эффектный образ: артистку можно увидеть в ярком костюме с накидкой и афрокосичками. Кроме этого, символически в клипе показали и змею.

"Опасная любовь... Самый мощный музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и бесконечно талантливые... В этом году нельзя быть одному! Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас?", – прокомментировал коллаборацию Монатик.

Смотрите клип к песне The Hardkiss и Монатика "Кобра": видео