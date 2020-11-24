Одна из самых популярных украинских групп The Hardkiss во вторник, 24 ноября, презентовала клип на новую песню "Все було так". Через несколько минут после премьеры видео посмотрели больше 7 тысяч раз.

Солистка коллектива Юлия Санина участвует в "Танцах со звездами" и активно готовится к финалу проекта. Однако в насыщенном графике она находит время и для музыки. В частности, на официальном ютуб-канале The Hardkiss презентовали новую видеоработу.

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Новый клип The Hardkiss

Музыканты никоим образом не прокомментировали новую работу, а лишь представили ролик поклонникам. Главными героями клипа стали Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер и гитарист группы Валерий Бебко. В кадре они показали искренние чувства, проницательные взгляды, романический поцелуй.

По-особенному эмоциональными являются моменты в автомобиле. Черно-белые цвета добавляют им страсти. Также запоминается момент, где Юлия и Валерий изображены посреди пшеничного поля, лежа на автомобиле. Это первая видеоработа группы, где супруги предстали, как пара. Они не стеснялись показывать чувства на камеру.

В конце клипа звездные родители показали своего сына Даниила, который мило улыбался на камеру. Юлия Санина завершила музыкальный рассказ чувственными словами.

Только раз в 100 лет небо рождает двоих людей с одной душой. И отпускает их в чистый, свободный полет. Я люблю тебя,

– с нежностью сказала певица.

The Hardkiss – "Все було так": смотрите видео онлайн