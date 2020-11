Армяно-американская металл-группа System of a Down изрядно удивила своих фанатов и впервые за 15 лет выпустила 2 композиции. Исполнители посвятили песни конфликту Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Об этом рассказал в фейсбуке фронтмен группы Серж Танкян. Группа System of a Down записала треки Genocidal Humanoidz и Protect The Land. В двух работах говорится о конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Песни группа записала, чтобы привлечь внимание общества к военному конфликту, который в очередной раз разгорелся в сентябре 2020 года.

Пришло время сделать это сейчас, мы вчетвером должны сказать что-то чрезвычайно важное в один голос. Эти две песни – Protect The Land ("Защищайте землю") и Genocidal Humanoidz ("Геноцид гуманоидз") говорят о страшной и серьезной войне, развязанной против наших культурных Семей – Арцаха и Армении,

– говорится в заметке.

Они также обвинили власти Азербайджана и Турции в попытке захвата Карабаха и Армении, а также в том, что они "безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы, чтобы достичь своей миссии".

Средства от продажи песен, а также мерч System of a Down будут использованы для предоставления жизненно важной помощи и закупки базовых вещей пострадавшим от боевых действий.

В 2005 году группа выпустила последний альбом Hypnotize. За последние 15 лет группа выступала с концертами, впрочем новую музыку не представляли.

СМИ пишут, что у музыкантов были творческие разногласия, в частности, из-за политических взглядов. Вокалист Серж Танкян заявил, что Дональд Трамп должен уйти в отставку после убийства Джорджа Флойда, а барабанщик Джон Долмаян, наоборот, выступал в поддержку американского лидера. Летом 2020 года Танкян отмечал, что участники группы остаются друзьями.

System of a Down "Protect The Land": смотрите видео онлайн

System of a Down "Genocidal Humanoidz": смотрите видео онлайн

За что воюют в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, а сейчас разгорелся с новой силой.

Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. Неудивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.

Еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.

Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году нагорно-карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.

Лишь в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.