Украинская Львовская рок-группа "Шестое чувство" вчера, 26 августа, презентовала песню "Очаруй". Она сразу же поразила поклонников своей неординарностью.

Авторы песни признаются, что она была создана совершенно спонтанно. Вокруг нее, как и вокруг каждого творческого проекта, бурлило много мыслей: делать ли композицию первой в альбоме, или выпустить отдельным синглом. Исполнители опубликовали ее в ютубе.

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Однако, месяц назад группа "Шестое чувство" выступала на своем первом концерте Песня карантина. Песня "Очаруй" сразу же привлекла внимание аудитории: подняла много эмоций в зале, а фаны очень одобрительно отзывались о ней. Это придало группе уверенности в том, что самое время выпустить сингл.

Солист группы признается, что если бы сказал, что песня о любви, то солгалбы. На самом деле она мистическая и недостижимая. Она завораживает, а недосягаемость манит.

На самом деле, песня о буре эмоций, которые возникают, когда ты хочешь быть с человеком, который для тебя особенный, ты думаешь о ней каждую минуту своей жизни, но как будто не можешь встретиться с ней, поймать ее в объятиях,

– говорит лидер группы Михаил Бучковский.

Группа ""Шестое чувство" / Фото из открытых источников

На днях группа "Шестое чувство" планирует снять и клип на песню. А также через несколько недель выйдет серия интервью солиста группы, Михаила Бучковского, с самыми известными звездами украинского шоу-бизнеса в рамках проекта "Украинская песня" (Ukrainian Song Project).

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