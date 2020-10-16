Новая композиция группы PANCHYSHYN под названием "Відпускаю" появилась сегодня, 16 октября, но музыканты признаются, что она была создана еще во время жесткого карантина. Впрочем, мотивы песни идеально подходят для осенней поры, поэтому слушатели могут услышать ее сейчас.

Известно, что новый хит фронтмен группы Остап Панчишин создал вместе со своей женой Алиной: он создал музыку, а она – слова. Это уже не первая совместная семейная работа, и в такой коллаборации песни группы приобретают еще большую популярность, сообщает 24 канал.

Интересно Интервью с фронтменом "Мері" о балканском фолке, образе бродяги и вдохновении для новой песни

У вас есть человек, с которым вы заканчиваете предложения/фразы друг друга? Потому что настолько хорошо чувствуете друг друга. У меня вот есть человек, который заканчивает за меня целую песню. То есть, пишет тексты,

– признался Остап.



Остап Панчишин и его жена Алина / Facebook / @Alin Koti

В новой песни "Відпускаю" группа PANCHYSHYN рассказала, как трудно иногда отпускать дорогих сердцу людей, но через это проходит в свое время почти каждый человек.

"Отпустить искренне, по настоящему – самая тяжелая работа души. Особенно отпустить того, кого любишь. Каждый из нас проходил через это. Порой мы готовы оставить что-то добровольно, а порой нам приходится отпускать то, чего уже и так нет в нашей жизни – воспоминания и чувства, которые навсегда остались в прошлом. Отпустить, забыть, простить и просто двигаться дальше. Вдох-выдох. Жизнь продолжается", – рассказал фронтмен группы.

Добавим, что кроме песни группа PANCHYSHYN также презентует видеоклип к песне "Відпускаю, премьера которого планируется уже в конце октября. А пока LifeStyle 24 предлагает насладиться новым осенним хитом.

PANCHYSHYN – Відпускаю: слушать онлайн