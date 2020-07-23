Коллектив Mozgi продолжает поражать поклонников новыми музыкальными работами. Сегодня, 23 июля, группа представила жаркий клип на композицию Chica Bamboni, которая уже давно успела заполонить слушателей.

Режиссером жаркого ролика стал Алан Бадоев, который активно сотрудничает с украинскими артистами. Хит Chica Bamboni чрезвычайно популярен в социальной сети TikTok. Простые танцевальные движения под эту композицию уже несколько недель повторяют знаменитости, блоггеры и другие пользователи. Одноименный челендж набрал почти 30 миллионов просмотров. Теперь официальное видео на трек презентовали на ютуб-канале группы.

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В клипе участники коллектива – Потап, Позитив и Дядя Вадя предстают в ролях дерзких ковбоев, вокруг которых видим горячих танцовщиц. Они показывают настоящих хулиганов шоу-бизнеса.

Алан Бадоев отметил, что давно знаком с артистами, однако на съемочной площадке с группой Mozgi работал впервые. Он поделился, что видит этот коллектив, как не имеющий границ. С ним можно экспериментировать и воплощать в реальность самые оригинальные идеи.

Режиссер стремился во время работы совместить кураж и безупречный стиль. И считает, что это удалось сделать. Алан отметил, что все ребята очень талантливые и многочасовые съемки прошли незаметно.

Участники группы признались, что Бадоев – это гениальный режиссер, у которого есть свой стиль, характер съемок, собственный подход к делу.

Он тонко почувствовал нас как персонажей и показал в клипе классных брутальных парней, которые оценивают, взаимодействуют, кайфуют и танцуют с девушками,

– рассказали музыканты.

Mozgi – Chica Bamboni: смотрите видео онлайн