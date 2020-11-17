Киевская поп-панк группа "Квиткис" презентовала новый сингл. Песня "Па-па" стала вторым студийным релизом рок-команды с момента выхода ее дебютного одноименного альбома.

Трек "Па-па" совершенно не похож на предыдущие композиции музыкантов. Это можно увидеть в тексте, саунде, качестве записи и общем настроении песни. На сегодня – это самая лирическая композиция в творчестве киевлян. Лирик-видео на песню коллектив опубликовал на официальном ютуб-канале.

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Сам не понимаю, как получилось написать такую песню... Мы начали работать над ней сразу после записи дебютного альбома. И если лонгплей получился спонтанный, концептуальный, довольно панковый и агрессивный, то "Па-па" – это нежная, лирическая и самая легкая наша работа. Но эмоциональности ей не занимать,

– поделился Дима Войналович – фронтмен "Квиткис" .

Если сравнивать новинку с песнями из альбома "Квиткис", то ближайшая по духу к ней – "Мене вабить твій денс", которая уже успела полюбиться меломанам и прочно закрепиться в чарте одной из радиостанций.

"Я кайфую от этой песни. Меня разрывали эмоции и в процессе студийной работы над ней, и сейчас – во время каждого прослушивания... Вот взять хотя бы фразу "мед-пилок на твої уста". Лишь в этих пяти словах обилие нежности, сексуальности, любви и всего, к чему все стремятся, и от чего кайфуют", – говорит гитарист группы Макс Сторчак.

Ребята убеждены: "Па-па" имеет все шансы запасть в сердца и головы многим поклонникам украинской музыки разного возраста. И на это есть веская, хотя и простая причина.

Эта песня об актуальном. Можете не верить, но это действительно так. Убежден, что "Па-па" – это ростки нового веяния андеграундной музыки,

– отметил ударник и бэк-вокалист команды Виталий Капранов.

"Квиткис" – "Па-па": смотрите лирик-видео онлайн