Легендарная группа "Кино" даст двухчасовой концерт в Киеве во Дворце Спорта 13 марта 2021 года. В основе программы – голос лидера "Кино" Виктора Цоя оцифрованный из оригинальных многоканальных записей.

У украинских фанатов есть уникальный шанс попасть на концерт группы, которая распалась 30 лет назад.

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В состав группы входит два оригинальных басиста – Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист – Юрий Каспарян.

Участники коллектива исполнят песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Максимальный эффект присутствия будет поддерживать специальный видеоряд, состоящий из рисунков Виктора Цоя, кинохроники и небольших документальных вставок.

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Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Одним из создателей и продюсеров шоу выступил сын Виктора Цоя, Александр Цой.

Каспарян и Тихомиров в компании басиста Александра Титова в конце 2019 года записали новую версию песни "Троллейбус", которая также прозвучит на концертах группы.

"Кино" – "Троллейбус": смотрите видео онлайн