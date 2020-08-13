Украинская поп-группа KAZKA выпустила долгожданный клип на хит "Пісня сміливих дівчат". Видео музыканты снимали в Дубае в сотрудничестве с британской студией. Поклонники были в восторге от хореографии и важных месседжей.

Премьера клипа на "Пісню сміливих дівчат" состоялась всего несколько часов назад на официальном ютуб-канале группы KAZKA. Коллектив выпустил песню больше года назад, но впечатляющее видео в черно-белых тонах на безоговорочный хит появилось только сейчас. Съемки проходили в Дубае на фоне самых знаменитых памятников Объединенных Арабских Эмиратов.

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Над клипом работала британская студия Pulse Production, а креативную команду возглавила режиссер Саванна Сетен. Образы для солистки группы KAZKA создавали местные арабские дизайнеры.

На видео появились ночной центр города Дубаи с крыши небоскреба Crown Plaza и главная улица Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хорезм Бурдж Халифа и уникальная Рамка Дубаи.

Это клип о внутренней силе и единстве женщин на фоне люминесцентных пейзажей Дубая,

– презентовала Александра Зарицкая в инстаграме.

Экспрессивная хореография и невероятные пейзажи поразили поклонников. Они уже успели назвать клип на "Пісню сміливих дівчат" лучшей работой KAZKA и признались, что именно такая подача как нельзя лучше раскрывает важные месседжи и путь волевой и непоколебимой женщины. Множество пользователей признались, что видео заставило посмотреть на песню по-другому.

"Мурашки по коже. Это невероятно! Я даже не поняла, когда в конце на глаза набежали слезы", "Это лучший из ваших клипов", "Клип довольно неожиданный, честно говоря, думала, что будет что-то светлое, в позитивном русле. Но такая интерпретация заставляет задуматься о серьезном", "Невероятно круто, очень красивые цвета, красивые кадры", – говорится в комментариях.

KAZKA – "Пісня сміливих дівчат": смотрите видео онлайн