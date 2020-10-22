Популярная украинская группа KAZKA презентовала новый клип. Видео к песне "Мало" уже появилось в сети, а меломаны смогли увидеть, как Александра Зарицкая выглядела бы в образе невесты.

Клип опубликовали на ютуб-канале группы KAZKA. За считанные часы его успели посмотреть около 10 тысяч пользователей сети, что свидетельствует об успехе видео "Мало".

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Привлек внимание и сюжет клипа. Авторы ролика показали меломанам антураж типичного свадебного зала, который имеет устаревшие банкетные украшения. В то же время пышное застолье меломаны не увидят, ведь единственной героиней является Александра Зарицкая – солистка группы. Девушка остается наедине со своими грустью и переживаниями.

"Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как "для галочки", потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки", – объяснили представители группы KAZKA.

Александра Зарицкая добавила, что всегда стоит идти по зову своего сердца и не поддаваться давлению общества.

В поисках собственного счастья каждый должен слушать свое сердце. Иногда стоит пережить боль потери, чтобы осознать, что ты на самом деле достойна чего-то большего, – заявила она.

В ролике "Мало" артистка предстает в роли нетипичной невесты. Солистка группы KAZKA примерила стильный костюм и не отказалась от фаты.

Клип группы KAZKA – "Мало": смотрите видео

KAZKA – "Мало": текст песни

Ой, як би менi хотiлося

Припасти тобi до душi.

Ой, як же я втомилася

Засинати без тебе вночi.

Хочу, щоб ти вiдчув,

Що я за крок вiд iстерики,

Палаю, але мовчу,

А в животi метелики.

Припев:

Менi тебе так мало, мало, мало.

Я трохи полiтала, потiм впала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та серце дівоче шепоче:

"Менi тебе так мало, мало, мало".

Дивився ти, а я лiтала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та кохання дiвоче без очей.

Ой, як пече

Ой, як пече у серці

Ой, як пече

Ой, я так шукаю причину

Щоб побачитись, хоч би на мить.

Ой, повільно спливають хвилини,

Коли телефон мій мовчить.

Хочу, щоб ти почув,

Що я співаю лише тобі.

Горда, але тремчу,

Бо важко стриматись на межі.

Припев:

Менi тебе так мало, мало, мало.

Я трохи полiтала, потiм впала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та серце дівоче шепоче:

"Менi тебе так мало, мало, мало".

Дивився ти, а я лiтала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та кохання дiвоче без очей.