Солистка группы KAZKA примеряла фату в новом клипе "Мало": видео
Популярная украинская группа KAZKA презентовала новый клип. Видео к песне "Мало" уже появилось в сети, а меломаны смогли увидеть, как Александра Зарицкая выглядела бы в образе невесты.
Клип опубликовали на ютуб-канале группы KAZKA. За считанные часы его успели посмотреть около 10 тысяч пользователей сети, что свидетельствует об успехе видео "Мало".
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Привлек внимание и сюжет клипа. Авторы ролика показали меломанам антураж типичного свадебного зала, который имеет устаревшие банкетные украшения. В то же время пышное застолье меломаны не увидят, ведь единственной героиней является Александра Зарицкая – солистка группы. Девушка остается наедине со своими грустью и переживаниями.
"Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как "для галочки", потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки", – объяснили представители группы KAZKA.
Александра Зарицкая добавила, что всегда стоит идти по зову своего сердца и не поддаваться давлению общества.
В поисках собственного счастья каждый должен слушать свое сердце. Иногда стоит пережить боль потери, чтобы осознать, что ты на самом деле достойна чего-то большего, – заявила она.
В ролике "Мало" артистка предстает в роли нетипичной невесты. Солистка группы KAZKA примерила стильный костюм и не отказалась от фаты.
Клип группы KAZKA – "Мало": смотрите видео
KAZKA – "Мало": текст песни
Ой, як би менi хотiлося
Припасти тобi до душi.
Ой, як же я втомилася
Засинати без тебе вночi.
Хочу, щоб ти вiдчув,
Що я за крок вiд iстерики,
Палаю, але мовчу,
А в животi метелики.
Припев:
Менi тебе так мало, мало, мало.
Я трохи полiтала, потiм впала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та серце дівоче шепоче:
"Менi тебе так мало, мало, мало".
Дивився ти, а я лiтала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та кохання дiвоче без очей.
Ой, як пече
Ой, як пече у серці
Ой, як пече
Ой, я так шукаю причину
Щоб побачитись, хоч би на мить.
Ой, повільно спливають хвилини,
Коли телефон мій мовчить.
Хочу, щоб ти почув,
Що я співаю лише тобі.
Горда, але тремчу,
Бо важко стриматись на межі.
Припев:
Менi тебе так мало, мало, мало.
Я трохи полiтала, потiм впала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та серце дівоче шепоче:
"Менi тебе так мало, мало, мало".
Дивився ти, а я лiтала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та кохання дiвоче без очей.