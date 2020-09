Популярная британская группа Hurts презентовал клип на композицию All I Have To Give, которая вошла в новый альбом Faith.

Премьера видеоработы состоялась на официальном ютуб-канале группы. Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт презентовали клип после долгого творческого перерыва. К теме Группа Hurts представил новый альбом Faith: удивительное возвращение британской группы Действие ролика происходит в общественном туалете. Главным героем клипа стал вокалист дуэта Хатчкрафт, в то время, как инструменталист Адам Андерсон остался за кадром. Все внимание сосредоточено на личности Тео, который чувственно исполнял композицию. В конце видео музыкант снимает рубашку, и можно разглядеть татуировки, которые есть на его теле. Hurts – All I Have To Give: смотрите видео онлайн Что известно о группе Hurts? Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт основали дуэт Hurts в 2009 году. Дебютный альбом группы Happiness попал в топ-10 двенадцати европейских стран, его продажи превысили отметку в миллион копий. Также синглы первого альбома были проданы тиражом более 1 миллиона по всему миру. За три года музыканты выпустили три альбома и снискали расположение большого количества ценителей музыке во всем мире. Позже дуэт взял длительную творческую паузу, которая была вызвана личными проблемами Тео. Он признался, что был физически и морально истощен, поэтому ничего не получалось. 4 сентября 2020 года дуэт представил пятый альбом под названием Faith. Над этой пластинкой музыканты работали в течение трех лет.