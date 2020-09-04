Британская группа Hurts презентовал новый альбом Faith, вышедший сегодня, 4 сентября. Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт представили пятый альбом, который называют самым похожим на их раннее творчество.

Британский поп-группа Hurts, сегодня, 4 сентября, презентовал выход нового альбома Faith. Пластинка включает 11 композиций. Их можно прослушать на ютубе или других платформах.

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Новый альбом наполнен готическими и откровенными мотивами. Также музыканты признались изданию NME, что они вернулись к тому типу музыки, которую создавали раньше.

Мы хотели вернуться к тому, что мы делали и чем мы являемся на самом деле. Нас всегда привлекали темные элементы поп-музыки, которые мы создавали ранее,

– говорят музыканты.

Хатчкрафт отметил, что музыка вдохновлена ​​также изоляцией, пандемией и неверием. Поэтому все темы, которые поднимаются в их альбоме, в частности в песне Voices, странные, но предсказуемые. В альбоме Faith есть всепроникающая темнота, однако, нельзя сказать, что все обречено.

"В песнях посыл: они дают надежду. Это сообщение людям, что они должны найти в себе силы справиться с всем этим. Надеемся, слушатели заметят это", – признаются певцы.

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