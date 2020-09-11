Известная британская группа Gorillaz презентовала новую песню и клип Strange Timez. В треке группа упоминает про "странное эхо из Беларуси" и президента, который вешает ярлыки на "отключенную молодежь". Клип на песню стал частью анимационного проекта Song Machine.

Всемирно известная британская группа Gorillaz презентовала трек на песню Strange Timez. Группа опубликовала ролик на своем официальном аккаунте на ютубе.

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Группа презентовала композицию вместе с фронтменом группы The Cure Робертом Смитом. В песне Gorillaz упоминают про "странное эхо из Беларуси" и их власть, что вешает ярлыки на "отключенную молодежь". Отметим, что "отключенной молодежью" в США называют людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые не учатся и не работают.

Где-то далеко я слышу звук того, кто там поет. Я мчусь через лес, странные отголоски Беларуси, где президенты вешают ярлыки на отключенную молодежь. О чем бы ты мечтал?

– поется в песне.

Режиссером клипа, в котором участники группы отправляются в космос, выступил основатель и художник Gorillaz Джейми Хьюлетт.

Композиция и видео стали шестым эпизодом аудиовизуального проекта Song Machine. В его рамках группа выпускает треки вместе с разными исполнителями. Song Mashine стартовал 30 января, а завершится 23 октября выходом полного альбома Gorillaz.

Смотреть видео Gorillaz-Strange Timez ft. Robert Smith онлайн: