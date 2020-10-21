Популярная украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сегодня, 21 октября, проводит "Секретный концерт" в центре Львова. Кроме того, группа запустила трансляцию, поэтому каждый желающий может посмотреть выступление.

Сегодня, 21 октября, популярная украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводит "Секретный концерт" во Львове. Артисты сообщали об этом ранее на страницах в социальных сетях.

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Концерт проходит с 13:30 в центре Львова, возле памятника Адаму Мицкевичу. Выступление проводится на специальной движущейся платформе по маршруту, который ранее предусмотрели музыканты от памятника Адаму Мицкевичу до Оперного театра, и снова к памятнику.

Кроме того, во время концерта, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ будут снимать клип. Поэтому у всех тех, кто сейчас находится на выступлении в городе, есть возможность попасть в кадр будущего ролика. В общем группа выбрала 20 человек для съемок своего нового видео, но тем не менее, в клип имеет шанс попасть каждый.

Завтра во время концерта мы будем снимать клип! Поэтому, у вас есть все шансы попасть в кадр нашей новой видеоработы. Среди всех, кто заполнил форму, мы отобрали 20 человек для съемок, но попасть в клип сможет каждый из вас!

– сообщили музыканты.

Для тех, кому не удалось попасть на концерт вживую, музыканты запустили трансляцию на своем ютуб-канале.

Смотреть трансляцию концерта группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ онлайн: