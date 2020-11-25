Грэмми коррумпированная: Джастин Бибер, Ники Минаж и The Weeknd раскритиковали список номинантов
Недавно сообщили список номинантов на музыкальную премию Грэмми-2021. Впрочем, не всех музыкантов удовлетворили эти результаты. Джастин Бибер, Ники Минаж и The Weeknd обвинили премию в коррумпированности.
Больше всех премию Грэмми раскритиковал поп-исполнитель The Weeknd, написав небольшой пост на личной странице в твиттере. Музыкант назвал ее до сих пор коррумпированной. Кроме него, о нынешнем списке номинантов высказались Джастин Бибер в инстаграме и рэперша Ники Минаж в твиттере.
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Грэмми остается коррумпированной. Ваши действия должны быть более прозрачными для меня и моих поклонников,
– написал The Weeknd.
Впрочем, СМИ ранее сообщали о том, что певец имел возможность получить награду на Грэмми. Ради нее он должен был отказаться от выступления на Супербоуле. The Weeknd сделал выбор в пользу спортивного мероприятия, поэтому его лишили всех номинаций.
Ники Минаж также раскритиковала премию. Она вспомнила 2012 год, когда ее не удостоили премии, несмотря на то, что 7 ее песен находились в топах американских чартов. Рэперша объявила Грэмми бойкот.
О списке номинантов высказался поп-певец Джастин Бибер. Академия номинировала музыканта в четырех категориях, но он был возмущен из-за того, что его последний альбом Changes квалифицировали в жанре поп, а не R&B.
Пожалуйста, не принимайте это, как мою неблагодарность. Это просто мысли вслух. Спасибо людям, которые боролись за то, что у меня вообще есть номинации. Я доволен, что мое творчество оценили. При этом я трепетно отношусь к своей музыке и считаю, что Changes был и остается R&B-альбомом,
– написал Джастин Бибер на странице.
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