"Борщ – это русский суп" – так русские говорят за границей. Однако вкусное блюдо наконец признали украинским на национальном уровне. Впервые в истории Украины борщ официально зарегистрирован в Национальном перечне нематериального культурного наследия.

Полтора года этого добивался кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко. О радостном известии он сразу сообщил в сети. Кроме классического рецепта, в разных регионах есть свои особенности этого дела. Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Полесье

Хозяйка из Чернигова Валентина Боровик рассказала, что стандартный борщ в этом регионе состоит из картофеля, лука, моркови, свеклы, томатов и яблок.

Особенностью является то, что в него добавляются яблоки – антоновка,

– отметила женщина.

Кроме этого, на Полесье часто добавляют в борщ и другой особый ингредиент – грибы. "Грибы дают силу Полесскому борщу, который все любят", – подчеркнула хозяйка.

Волынь

Лесные дары добавляют в национальное блюдо и в другом уголке Украины – на Волыни. По словам Таисии Цисарь, это является традицией Волынского края. Грибы придают борщу запах леса, и это делает блюдо еще вкуснее.

Изюминка борща хозяйки с Волыни – пьяная вишня. Женщина гордится, что блюдо по такому рецепту можно попробовать только в ее родном селе Радовичи.

Хозяйка рассказала, что в ее семье собственноручно делают наливку из вишен, которую и добавляют в конце в борщ.



На Волыни вишневку добавляют в борщ / Фото Therumdiary

Галичина

На Галичине борщ издавна варили на основе свекольного кваса. Таким рецептом поделился шеф-повар одного из львовских заведений.

Как готовят свекольный квас? Сырую свеклу хорошо моют, не чистят. Нарезают на четвертины, добавляют корень сельдерея, чеснок – все это заливают теплой водой с добавлением сахара и соли. Также к напитку добавляют немножко обычного хлеба. Настаивают этот квас около двух месяцев. Впрочем, шеф-повар Геннадий Панов добавил, что через две недели его можно уже использовать.

Кроме свекольного кваса к Галицкому борщу вместо капусты добавляют сельдерей. Блюдо подают со сваренной фасолью, как в древности. По словам шеф-повара, приготовить все можно и за пол часа.

"Когда вы добавляете свекольный квас, до того момента вообще не солить, не перчить и не сахарить борщ. Потому что напиток сам по себе является очень насыщенным", – отметил Геннадий Панов.

Слобожанщина

Закваска когда-то была популярна и на другом конце страны – на Слобожанщине. Этнограф Татьяна Коваль также вспомнила, что в древности борщ варили без томатов, но из свекольного кваса.

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Этнограф отметила, что обязательно нужно сделать особую заправку для борща.

Немножечко сальца, немножечко чеснока, лучка – и перетолочь это в ступке. Затем как специю добавлять к блюду,

– рассказала она.

О многообразии рецептов борща можно говорить много. Это блюдо готовят даже на основе рыбного бульона. В конце концов, учитывая вековую историю, это блюдо признано официально украинским.

Смотрите сюжет 24 Канала о разных рецептах украинского борща: