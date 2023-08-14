Будут прыгать от счастья: на этой неделе 4 знака зодиака получат приятное известие

Звезды прочат, что на этой неделе сразу четыре знака зодиака получат приятное известие. Вы будете буквально на седьмом небе от счастья.

Водолеи, Козероги, Девы и Тельцы, уже в ближайшее время вас ждет что-то очень приятное. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Назван знак зодиака, у которого кардинально изменится жизнь к концу лета

Водолей

В последние месяцы вы очень плодотворно работали, так что впереди такое желанное вознаграждение. Старание Водолеев высоко оценят.

Гороскоп для Водолеев

Козерог

Уже в ближайшие дни вы отправитесь в долгожданное путешествие. Руководитель одобрит отпуск и даже позволит подольше отдохнуть.

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Гороскоп для Козерогов

Дева

Уже скоро вы получите известие от старого друга. Наконец-то он приедет, чтобы встретиться и откровенно поговорить.

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Телец

Кое-что очень приятное ждет вас в личной жизни. Звезды предсказывают, что партнер может признаться в любви.

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