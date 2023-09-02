Чтобы не пропустить кое-что интересное: 4 знакам зодиака завтра следует проснуться раньше
Воскресенье – прекрасный день, чтобы отоспаться перед началом рабочей недели. Впрочем, звезды предсказывают, что части людей завтра следует проснуться как можно раньше.
Так, Тельцы, Девы, Близнецы и Овны, не спите до обеда, а как можно быстрее вставайте с кровати, пишет 24 Канал.
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Телец
Неожиданно к вам могут приехать гости. Так что лучше подготовиться. Уберите и приготовьте что-нибудь вкусненькое.
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Дева
Пока на улице еще довольно тепло, проснитесь раньше и помилуйтесь восходом солнца. Вы будете поражены красотой рассвета. Кроме того, насладитесь завтраком на открытом воздухе.
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Близнецы
Наведайте родителей. Они всегда рады видеть вас. Проведите это время с родными и обсудите все, что вас беспокоит.
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Овен
Хватит откладывать то, что уже давно хотели сделать. Воскресенье идеально подойдет для воплощения мечтаний. Так что просыпайтесь и спешите.
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