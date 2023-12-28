Будет на седьмом небе: какому знаку зодиака невероятно повезет 29 декабря

Звезды прочат, что 29 декабря одному из знаков зодиака невероятно повезет. Его представители и представители будут на седьмом небе.

Так, рожденные под этим созвездием будут прыгать от счастья. Перед Новым годом, в пятницу, больше всего повезет Тельцам, передает 24 Канал.

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Телец

Звезды предсказывают, что 29 декабря ваш внутренний свет и энергия усилятся. Впереди кое-что очень важное. Сосредоточьтесь на осуществлении задуманного. Вероятно, что лучшего времени для этого уже не будет.

Вас будет сопровождать удача, за что бы ни взялись. Поэтому решитесь на то, о чем уже долгое время думаете.

Кстати, будьте открыты к новым знакомствам и возможностям, поскольку это может привести к неожиданному успеху. Не бойтесь рисковать.

Наслаждайтесь этим прекрасным днем. Верьте в себя. Помните, что все возможно, когда вы положительно настроены.

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