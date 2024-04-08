Гороскоп на 10 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Телець (21 квітня – 20 травня)

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Рак (22 червня – 22 липня)

Лев (23 липня – 22 серпня)

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Риби (21 лютого – 20 березня)