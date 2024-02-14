Из-за магнитных бурь: у 2 знаков зодиака скоро начнутся проблемы со здоровьем
Уже вскоре у части людей могут начаться проблемы со здоровьем. На самочувствие негативно повлияют магнитные бури.
Телец и Водолей, вам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Самочувствие внезапно ухудшится. Магнитные бури негативно повлияют на вас, пишет LifeStyle 24.
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Телец
У вас могут возникнуть проблемы со здоровьем в связи с магнитными бурями. Вероятно, усилятся головные боли и не только. Тельцы, следите за самочувствием, особенно во время активности солнца.
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Водолей
Будьте внимательны к своему здоровью. Магнитные бури могут повлиять на ваше самочувствие негативно. Обратите внимание на распорядок дня, сохраняйте спокойствие и поддерживайте свое здоровье.
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