У кого сегодня начнется черная полоса: гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака

Для части людей эта пятница будет очень успешной. Между тем у одного из знаков зодиака 19 апреля начнется черная полоса.

Кому из знаков зодиака звезды пророчат огромный успех, а у кого начнется черная полоса, передает LifeStyle 24.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня будет благоприятный день для решения давних конфликтов. Вам стоит сосредоточиться на личных отношениях и развитии внутреннего мира. Также будьте внимательны к потребностям своего тела, займитесь спортом.

Гороскоп для Овнов на 19 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Не спешите с принятием важных решений, лучше вдумчиво все изучите. Это замечательный день для того, чтобы насладиться искусством или природой. Кстати, знакомство с новыми людьми может привести к интересным перспективам.

Гороскоп для Тельцов на 19 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Ваши коммуникационные способности будут на высоте. Используйте их на полную. Планируйте путешествия или поездки, чтобы расширить свой кругозор. День будет способствовать развитию новых идей и проектов.

Гороскоп для Близнецов на 19 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня важно обращать внимание на свои эмоции и чувства. Не прячьте их постоянно в себе.

Гороскоп для Раков на 19 апреля

Лев (23 июля – 22 августа)



Ваше лидерство может быть испытано сегодня, оставайтесь мудрыми в решении конфликтов. Попробуйте найти баланс между собственными потребностями и потребностями других.

Творчество и самовыражение станут ключом к гармонии.

Гороскоп для Львов на 19 апреля

Дева (23 августа – 23 сентября)

Это день будет продуктивным. Пятница подойдет для организации своего рабочего пространства и планирования задач.

Гороскоп для Дев на 19 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Этот день будет для вас очень успешным. За что бы ни взялись, все будет получаться идеально.

Гороскоп для Весов на 19 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Будьте открыты к переменам. Используйте возможности, которые дает судьба, на максимум. Сегодня вас ждет оглушительный успех.

Гороскоп для Скорпионов на 18 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Этот день будет для вас непростым. Сегодня начнется черная полоса. Возможны проблемы во всех сферах жизни.

Гороскоп для Скорпионов на 19 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды пророчат вам огромный успех. Этот день будет удачным для новых начинаний и строения планов на будущее.

Гороскоп для Козерогов на 19 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Эта пятница принесет вам радость и огромный успех. Все запланированное сможете быстро воплотить в реальность.

Гороскоп для Водолеев на 19 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня вам стоит прислушаться к интуиции. Будьте внимательны к снам и символам, которые могут передавать важные послания.

Гороскоп для Рыб на 19 апреля