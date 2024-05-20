Кому-то придется страдать: гороскоп на 20 мая

Сегодня понедельник, 20 мая, а значит время с новыми силами принимать различные вызовы судьбы. Настройте себя на продуктивную неделю.

Берегите нервную систему и готовьтесь к кризисным ситуациям в жизни, пишет LifeStyle 24.

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Гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 мая для Овнов

Старайтесь свести к минимуму лишние волнения. Люди из близкого окружения попытаются вывести вас из равновесия, но астрологи советуют не обращать внимание на провокации.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 мая для Тельцов

Используйте свой потенциал на полную с первого рабочего дня. Примите во внимание комментарии руководства и попробуйте проявить себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 мая для Близнецов

Сделайте себе подарок. Это не должна быть ценная или дорогая вещь. Приобретите или сделайте что-то такое, что улучшит ваше эмоциональное состояние.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 мая для Раков

День обещает быть горячим на предложения и авантюры. Астрологи советуют принимать взвешенные решения, не поддаваясь эмоциям.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 20 мая для Львов

Позаботьтесь о своем здоровье. Если вас давно что-то беспокоит, то сегодня стоит записаться на визит к врачу. Не игнорируйте проблему, а решите ее как можно быстрее.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 мая для Девы

Если вы еще до сих пор не начали готовиться к лету, то начните делать это именно сегодня. Не ленитесь, ведь это может привести к негативным последствиям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 мая для Весов

Уделите внимание домашним делам. Такой подход поможет объединить приятное с полезным. Основное – не переработайте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 мая для Скорпионов

День обещает быть счастливым на дополнительные деньги в кармане. Стоит лишь прислушаться к интуиции и сделать так, как чувствуете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 мая для Стрельцов

Обратите внимание на карьерный рост. Подумайте о будущем и перспективе и что стоит изменить, чтобы улучшить свой статус и счет на банковской карточке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 мая для Козерогов

Ожидайте приятный сюрприз от незнакомца. Это может быть именно тот человек, которого вы так долго ждали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 мая для Водолеев

Сегодня время для лучшего романтического ужина. Удивите своего партнера.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 мая для Рыб

Сегодня не стоит расстраиваться по пустякам. Время проявить свой сильный характер. Не позволяйте манипулировать эмоциями, ведь в противном случае – придется страдать из-за собственной неуверенности.