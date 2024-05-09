Кого сегодня уволят с работы: гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая
Среда, 9 мая, будет счастливой. Впрочем, не для всех знаков зодиака. Так, некоторые внезапно могут потерять работу.
Чего ждать каждому знаку зодиака 9 мая, кому сегодня повезет, а у кого будут проблемы, передает LifeStyle 24.
Обратите внимание Уже в мае эти знаки зодиака получат долгожданный подарок
Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 мая для Овнов
Сегодня вам стоит уделить внимание собственным ощущениям. Возможно, это поможет сделать правильный выбор в сложных ситуациях.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 мая для Тельцов
Сегодня сосредоточьте внимание на своих целях и ценностях. Важно не отступать от них под влиянием внешних обстоятельств. Будьте уверены в себе.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 мая для Близнецов
Сегодня вам повезет во всех начинаниях. За что бы ни взялись, все получится как нельзя лучше.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 мая для Раков
Уже сегодня вы сможете получить работу мечты. Успех гарантирован.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 9 мая для Львов
Сегодня вам стоит положиться на интуицию. Важно доверять себе и держать голову холодной, особенно во время принятия важных решений.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 мая для Дев
Сегодня вы можете потерять работу. Впрочем, не расстраивайтесь. Скоро поймете, что все к лучшему.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 мая для Весов
Сегодня вам стоит провести время с родными. Позвольте себе отложить все дела на потом.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 мая для Скорпионов
Сегодня вы можете неожиданно отправиться в интересное путешествие с друзьями. Насладитесь моментом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 мая для Стрельцов
Сегодня вы встретите очень интересного человека. Благодаря ему усвоите важный урок.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 мая для Козерогов
Впереди еще один удачный и радостный день. Сегодня сможете сделать все, что запланировали.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 мая для Водолеев
Сегодня вам стоит решиться взяться за задачу, о которой давно думаете. Поверьте, у вас точно все получится. Руководство и коллеги оценят старания.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 мая для Рыб
Сегодня вы можете найти нового друга. Вместе будет легко и комфортно.