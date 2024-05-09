Кого сегодня уволят с работы: гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая

Среда, 9 мая, будет счастливой. Впрочем, не для всех знаков зодиака. Так, некоторые внезапно могут потерять работу.

Чего ждать каждому знаку зодиака 9 мая, кому сегодня повезет, а у кого будут проблемы, передает LifeStyle 24.

Обратите внимание Уже в мае эти знаки зодиака получат долгожданный подарок

Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 мая для Овнов

Сегодня вам стоит уделить внимание собственным ощущениям. Возможно, это поможет сделать правильный выбор в сложных ситуациях.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 мая для Тельцов

Сегодня сосредоточьте внимание на своих целях и ценностях. Важно не отступать от них под влиянием внешних обстоятельств. Будьте уверены в себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 мая для Близнецов

Сегодня вам повезет во всех начинаниях. За что бы ни взялись, все получится как нельзя лучше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 мая для Раков

Уже сегодня вы сможете получить работу мечты. Успех гарантирован.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 мая для Львов

Сегодня вам стоит положиться на интуицию. Важно доверять себе и держать голову холодной, особенно во время принятия важных решений.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 мая для Дев

Сегодня вы можете потерять работу. Впрочем, не расстраивайтесь. Скоро поймете, что все к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 мая для Весов

Сегодня вам стоит провести время с родными. Позвольте себе отложить все дела на потом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 мая для Скорпионов

Сегодня вы можете неожиданно отправиться в интересное путешествие с друзьями. Насладитесь моментом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 мая для Стрельцов

Сегодня вы встретите очень интересного человека. Благодаря ему усвоите важный урок.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 мая для Козерогов

Впереди еще один удачный и радостный день. Сегодня сможете сделать все, что запланировали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 мая для Водолеев

Сегодня вам стоит решиться взяться за задачу, о которой давно думаете. Поверьте, у вас точно все получится. Руководство и коллеги оценят старания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 мая для Рыб

Сегодня вы можете найти нового друга. Вместе будет легко и комфортно.