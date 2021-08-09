Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021, предсказывает Тельцам позитивный день. На Раков ждут некоторые трудности на работе. Читайте гороскоп на 9 августа 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Овнов

День принесет Овнам много неприятностей и забот. Будьте внимательны в общении с людьми, поскольку вы можете сказать не то, что хотели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Тельцов

На Тельцов ждет продуктивный и насыщенный день. Астрологи советуют заниматься сегодня спортом. Понедельник также удачен для встреч с друзьями и хорошими знакомыми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Близнецов

Перед Близнецами в этот день откроются новые горизонты. Скорректируйте свои планы и смело двигайтесь вперед. Вторая половина дня может принести ухудшение в здоровье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Раков

Не ждите больших свершений от сегодняшнего дня. На работе возможны проблемы с коллегами и руководством, однако в общений с противоположным полом вас ждет успех.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Львов

В этот день не стоит делать дорогие покупки. Сегодня будет много хлопот с семьей, поэтому вам стоит рассчитывать только на собственные силы.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Дев

Будьте осторожны в планировании и решениях, поскольку неправильный выбор может повлиять на ваше будущее. Сегодня вам надо настроить коммуникацию с важными для вас людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Весов

Сегодня в вашей жизни все будет получаться. Беритесь за все дела, которые вы планировали. Вас ждет успех в любом начинании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Скорпионов

Ваша работоспособность сегодня вас приятно удивит. Также ждите позитива от отношений с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Стрельцов

Обстоятельства в этот день освободят вас от некоторых обязанностей. Астрологи отмечают, что вас ждет новый положительный этап в жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Козерогов

Сегодня вас ждет много интересных знакомств. Можете смело доверять людям, которых мало знаете, они принесут в вашу жизнь позитив.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Водолеев

Водолеям нужно сконцентрироваться на важной миссии. Вспомните, чего вы хотите от жизни и начинайте действовать. День благоприятен для расширения сферы деятельности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Рыб

На Рыб ждет двузначный день. Ваши планы могут претерпеть существенные изменения, от чего изменится ход вашей работы. Вторая половина дня обещает неожиданность, которая сможет улучшить ваше настроение.