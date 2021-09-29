Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, не советует Стрельцам начинать новые дела. Водолеев ждет удачный день. Читайте гороскоп на 29 сентября 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Овнов

Направьте свою энергию в конструктивное русло. Отбросьте все второстепенные дела и займитесь действительно важными вещами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Тельцов

Прислушайтесь в этот день к другим. Их мнение будет иметь весомый вклад в осуществлении ваших планов. Звезды будут помогать вам во всех делах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Близнецов

Близнецы весь день будут пребывать в плохом настроении. Чтобы перезарядиться – проведите вечер с семьей и отбросьте все рабочие задачи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Раков

Ракам надо больше времени уделять любимой половинке. В ваших отношениях возможны конфликты, постарайтесь их не допустить.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Львов

Астрологи говорят, что Львы в этот день могут смело начинать новые дела и не бояться перемен. Вы сможете сделать все, что запланировали.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Дев

Ваши близкие уже давно нуждаются в вашем внимании. Попробуйте отложить хотя бы ненадолго рабочие дела и найти время для общения с родными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Весов

Не портите свой день проблемами, которые вы сами себе придумали. Зарядитесь хорошим настроением благодаря тому, что приносит вам наибольшее удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Скорпионов

Скорпионам надо в этот день приложить максимум усилий, чтобы избавиться от лени. Не тратьте зря время, которое невозможно вернуть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Стрельцов

Не начинайте в этот день новых дел, лучше доделайте то, что вы начали раньше. Под вечер можете выбраться с любимой половинкой на природу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Козерогов

Козерогов в этот день ждет невероятная встреча, которая перевернет вашу жизнь. Вами завладеют лишь приятные эмоции.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Водолеев

Водолеев ждет удачный день. Вы проснетесь бодрыми и уже утром сможете выполнить немало заданий.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 сентября 2021 для Рыб

Рыбы получат вознаграждение за свои добрые дела. Судьба порадует вас приятными моментами, которые запомнятся вам надолго.