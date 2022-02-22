Гороскоп сегодня, 22 февраля 2022 года, советует Близнецам воздержаться от встреч. Львам не рекомендуется браться за рискованные дела. Читайте гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака в материале.

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Гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Овнов

День благоприятен для занятий, которые доставляют удовольствие. Можете собраться с другом на кино, пойти в театр или прогуляться по парку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Тельцов

Астрологи не советуют Тельцам брать деньги взаймы. Также не стоит во что бы то ни стало занимать у людей. Избегайте общения с неприятными людьми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Близнецов

Сегодня следует воздержаться от запланированных встреч. Постарайтесь провести свободное время дома, наедине со своими мыслями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Раков

Ракам сегодня следует отложить дополнительную работу на второй план и выделить время для личных дел.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Львов

День удачен для занятий интересными делами и творчеством. Не рекомендуется браться за рискованные и сомнительные задачи и выяснять отношения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Дев

Дев ждет спокойный день. Одинокие представители знака могут ожидать романтического сюрприза от противоположного пола.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Весов

Весов сегодня ждут новые встречи и интересные события. Вероятно, вы встретитесь с человеком, который еще недавно вам сильно симпатизировал.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Скорпионов

У Скорпионов сегодня есть все шансы решить личные проблемы. От поспешных и необдуманных решений лучше отказаться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Стрельцов

Не забывайте в этот день о своих обязанностях, но и находите время для отдыха. На вашем горизонте появятся благоприятные возможности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Козерогов

От Козерогов в этот день потребуют активности и результативности. Если приложите усилия, то сможете выполнить все идеально.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Водолеев

Постарайтесь выполнять поручения в срок. Перед вами сегодня будут открыты все двери, а любые новые дела обречены на успех.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 февраля 2022 года для Рыб

Постарайтесь выделить время на физические нагрузки. Спорт будет держать ваш организм в тонусе и подарит хорошее настроение.